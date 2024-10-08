Трендовая верхняя одежда на осень: что носят в этом сезоне модные блогеры

В этом году осень довольно прохладная, поэтому верхняя одежда заняла ведущее место в нашем гардеробе. Модные блогеры уже успели показать в своих инстаграм-профилях интересные образы с бомберами, пальто и даже шубой.

Стильные инфлюенсерки уже давно стали трендсеттерками в мире моды, поскольку с помощью своих образов транслируют наряды, которые есть или будут в моде уже в скором времени, пишет Lady 24.

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Актуальная верхняя одежда на осень

Верхняя одежда – незаменимая вещь в нашем гардеробе в осеннее время года. Прежде всего наряд защищает от холода, но вместе с тем способен создать стильный и уютный образ.

Из моды никогда не выходит тренч, базовая куртка, пальто или дубленка, поэтому попробуем разобраться в том, что транслируют на себе в этом сезоне модные блогеры.

Британская модница Алисия Родди решила не ждать зимы и уже успела продемонстрировать на себе будущий хит – шубу в коровьем принте.

Стильный образ Алисии Родди

Также Алисия примерила винтажную дубленку, которую соединила с пушистой кепкой с накладными аксессуарными ушами, которая тоже вышла из трендов давным-давно. Очевидно, следующем сезоне нам придется снова добавлять в гардероб забытые вещи.

Винтажная дубленка модной британки

Немецкий инфлюенсер Леони Ханне показывает, что черный пуховик все еще остается в моде. Его можно носить под любые кэжуальные образы.

Леони Ханне надела классический пуховик

Чтобы добавить изюминки своему образу, выбирайте для себя пальто в трендовом оттенке бургунди и дополняйте его коричневой сумкой и базовым нарядом.

Немка в трендовом пальто осени

Немка Соня Лисон не боится экспериментов, поэтому примеряет на себе этой осенью пальто в принт зебры, которое сочетает с лоферами и классическими брюками.

Соня Лисон выбирает пальто в анималистический принт

Она также демонстрирует актуальность серого объемного бомбера, который можно совместить серым шарфом и серым низом.

Модница в сером бомбере и шарфе в тон

Инфлюенсер Анук Ив в этом сезоне делает ставку на монохромный образ на основе серого свитера с юбкой и серого пальто. Выглядит такой аутфит очень красиво и модно.

Анук Ив примерила монохромный аутфит

Также модница демонстрирует стеганую куртку, которая до сих пор остается популярной. Ее она сочетает с базовыми джинсами.

Инфлюенсерка в стеганой куртке

Кроме этой актуальной верхней одежды, советуем обратить на классические кожаные куртки в черном или сером цвете, минималистичные бомберы или песочные тренчи, которые все еще остаются популярными и модными в этом году.