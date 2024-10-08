Стильні інфлюенсерки вже давно стали трендсеттерками у світі моди, оскільки за допомогою своїх образів транслюють вбрання, яке є або буде в моді вже незабаром, пише Lady 24.

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Актуальний верхній одяг на осінь

Верхній одяг – незамінна річ у нашому гардеробі в осінню пору року. Насамперед вбрання захищає від холоду, але разом з тим здатне створити стильний та затишний образ.

З моди ніколи не виходить тренч, базова куртка, пальто чи дублянка, тож спробуємо розібратися в тому, що транслюють на собі цього сезону модні блогерки.

Британська модниця Алісія Родді вирішила не чекати зими та вже встигла продемонструвати на собі майбутній хіт – шубу в коров’ячий принт.

Стильний образ Алісії Родді

Також Алісія приміряла вінтажну дублянку, яку поєднала з пухнастою кепкою з накладними аксесуарними вухами, яка теж вийшла з трендів давним-давно. Вочевидь, наступного сезону нам доведеться знову додавати в гардероб забуті речі.

Вінтажна дублянка модної британки

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне показує, що чорний пуховик все ще залишається в моді. Його можна носити під будь-які кежуальні образи.

Леоні Ганне одягнула класичний пуховик

Щоб додати родзинки своєму образу, обирайте для себе пальто у трендовому відтінку бургунді й доповнюйте його коричневою сумкою та базовим вбранням.

Німкеня в трендовому пальті осені

Німкеня Соня Лісон не боїться експериментів, тож приміряє на собі цієї осені пальто в принт зебри, яке поєднує з лоферами та класичними штанами.

Соня Лісон обирає пальто в анімалістичний принт

Вона також демонструє актуальність сірого об’ємного бомбера, який можна поєднати сірим шарфом та сірим низом.

Модниця в сірому бомбері та шарфі в тон

Інфлюенсерка Анук Ів цього сезону робить ставку на монохромний образ на основі сірого светра зі спідницею та сірого пальта. Виглядає такий аутфіт дуже красиво та модно.

Анук Ів приміряла монохромний аутфіт

Також модниця демонструє стьобану куртку, яка ще досі залишається популярною. Її вона поєднує з базовими джинсами.

Інфлюенсерка в стьобаній куртці

Окрім цього актуального верхнього одягу, радимо звернути на класичні шкіряні куртки в чорному чи сірому кольорі, мінімалістичні бомбери чи пісочні тренчі, які все ще залишаються популярними й модними цього року.