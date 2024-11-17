Трендовая верхняя одежда на зиму 2025: что именно будет в моде в новом сезоне

Зима уже приближается, поэтому время узнать, какая же верхняя одежда будет в моде уже через несколько недель. Все мы привыкли носить в зимнюю пору пуховики, впрочем есть несколько замечательных альтернатив, которые точно вам понравятся.

На зиму надо выбирать теплую и функциональную одежду, которую можно будет совместить с любыми вещами и обувью, пишет 24 Канал. Многие магазины уже представили в своих коллекциях актуальную верхнюю одежду, поэтому рассказываем о трендовых вариантах, которые стоит приобрести на зиму.

Обратите внимание 3 топовых свитера, которые должны быть в гардеробе осенью: без них не обойтись

Утепленное пальто

Выберите для себя на зиму модель пальто, которая будет отличным вариантом до конца холодного сезона. Сейчас в продаже есть много утепленных пальто в длине миди или макси, которая идеально подходит для зимнего сезона.

Ранее пальто зимой не носили, поскольку считали, что оно подходит только для осени. Сейчас этот стереотип развеивают, поэтому стилисты с радостью предлагают носить зимой красивое пальто. Лучше всего на зиму выбирать пальто из натурального материала, которое имеет хорошую подкладку, правильную длину и фасон и сможет прослужить много сезонов.



Трендовая верхняя одежда на зиму 2025 / Фото Pinterest

Пуховик

Красивые пуховики в базовых цветах с капюшоном или без – это бесспорный тренд зимы, который всегда будет популярным. Такая верхняя одежда является комфортной и имеет красивый вид. На зиму лучше выбирать не приталенные пуховики, а максимально свободные, чтобы иметь возможность еще одеть вязаный свитер.



Актуальная верхняя одежда на зиму 2025 / Фото Pinterest

Дубленка

Стильная дубленка добавляет зимним образам невероятного стиля. С дубленкой вы можете совместить любимые брюки или джинсы и даже примерить красивое трикотажное платье. Минус дубленки в том, что эта верхняя одежда имеет открытую шею, впрочем ее можно закрыть свитером с горловиной или шарфиком.



Трендовая верхняя одежда на зиму 2025 / Фото Pinterest

Короткая шуба

Зимой особенно хочется добавить своим образам шарма, поэтому советуем обратить внимание на красивые шубы. Это могут быть длинные варианты на пуговицах или поясе, впрочем в этом сезоне актуальны короткие шубы. Их уже активно носят мировые и украинские инфлюенсерки.



Актуальная верхняя одежда на зиму 2025 / Фото Pinterest

Всю эту верхнюю одежду можно охотно сочетать с различной обувью – утепленными кроссовками, ботинками челси или сапогами до колен. Также удачно к наряду подходит шапка бини, пушистые наушники или панама.