Летняя капсула вещей в эстетике "тихая роскошь": подборка, которая понравится
- Капсула вещей в эстетике "тихая роскошь" включает элегантные и классические единицы гардероба, удобные для стилизации.
- Основные элементы капсулы: белые брюки, контрастный топ, комплект рубашка + шорты, белое платье, юбка макси.
Каждая девушка хочет хорошо выглядеть в одежде и комфортно себя чувствовать. Для того, чтобы хорошо выглядеть в жаркие и прохладные дни, советуем присмотреться к капсуле вещей, которые вам понадобятся до конца лета.
Эти вещи помогут вам выглядеть шикарно без усилий, несмотря на температуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Вещи в эстетике "тихая роскошь" продолжают быть актуальными, поскольку большинство единиц гардероба являются классическими, и легко повторяются с любым нарядом.
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Выбранные вещи выглядят невероятно элегантно. Они достаточно просты в стилизации, поэтому сократят ваше время в выборе одежды для сочетания.
Белые брюки
Благодаря этому элементу гардероба, есть отличный шанс сделать образ дорогим. Брюки можно стилизовать с белым верхом, создавая монохромный образ, или сочетать с другими нейтральными тонами.
Контрастный топ
Майка является необходимостью в жаркое время года, но базовые белые и черные вещи есть у каждого, поэтому рекомендуем обратить внимание на классический стиль наряда, но с контрастной окантовкой.
Комплект рубашка + шорты
Благодаря такому костюму вам удастся создать роскошный и стильный летний образ за считанные минуты. Останется только довершить аутфит сумкой, украшениями и обувью.
Белое платье
Платье белого цвета на лето – идеальная вневременная вещь, которая имеет элегантный вид, и подойдет для праздничных дней или похода в офис. Большинство девушек сочетают такое расслабленное платье со шлепанцами, сандалиями и балетками.
Юбка макси юбка
Уже несколько сезонов юбка в длине макси не теряет своей актуальности. Носите ее с майками, топами, рубашками и любимой обувью.
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