В роскошных образах: Дэвид и Виктория Бекхэмы появились на ужине с королем Чарльзом III

Известные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы сходили на ужин к королю Чарльзу III, появившись в невероятных образах в загородной резиденции монарха. Это уже не впервые семья Бекхэмов появляется на мероприятиях организованных британской королевской семьей.

На ужин в поместье Гайгроув-хаус, который устроил король Чарльз III и королева Камилла супруги пришли в невероятном наряде, пишет 24 Канал.

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Образ Виктории и Дэвида Бекхэмов

Модный дизайнер одноименного бренда Виктория Бекхэм появилась на приеме в безупречном шелковом платье белого цвета из своей коллекции. Платье имело открытые рукава, драпировки на талии и шлейф. Знаменитость к этому платью сделала лаконичный хвост, эффектный макияж и примерила роскошный браслет.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм на королевский ужин надел белую рубашку, которую соединил с черным смокингом и бабочкой. Супруги общались с королем Чарльзом III и его женой королевой Камиллой.



Роскошный образ Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма знаменитости

Семью Бекхэмов связывает с британской королевской семьей долговременная дружба, официальные мероприятия и их высокий статус в Великобритании. Дэвид и Виктория Бекхэм имеют теплые отношения с обоими принцами. Они неоднократно принимали участие в благотворительных мероприятиях, которые организовывали члены королевской семьи.

Также Бекхэмы были среди почетных гостей на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а также на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. С 2003 года экс-футболист является офицером Ордена Британской империи, к которому его приобщила королева Елизавета II.