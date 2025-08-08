Туристы все чаще находят инновационные способы упаковать все необходимое для отпуска в один чемодан. И несколько креативных решений позволят устроить показ мод на морском побережье или в деловой поездке.

Так, эксперты британского модного бренда Joe Browns советуют использовать метод упаковки "5-4-3-2-1". Как использовать эту формулу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.

Как сложить в чемодан до 30 вариантов одежды?

В этой стратегии упаковки вещей эксперты рекомендуют придерживаться упрощенной формулы: пять верхних вещей, четыре нижних, три пары обуви, две сумки и одна вещь, адаптирована к месту назначения.

Такой подход позволяет путешественникам создавать до 30 комбинаций нарядов, которые удобно помещаются в одну единицу ручной клади.

Например, для пляжного отдыха по такой схеме можно взять:

5 верхних вещей: повседневные майки, легкие блузки и более элегантный верх для ужина;

4 нижних вещи: шорты, юбки и брюки юбки и брюки;

3 пары обуви: для прогулок по городу, для бассейна и для вечернего выхода;

2 сумки: большая сумка для дня и меньшая сумка для элегантных вечеров;

1 вещь, связана с местом назначения: купальник для пляжа.

Если же в багаже еще осталось место, подумайте о том, чтобы положить несколько универсальных вещей, например, многофункциональное платье или накидку для бассейна.



Впрочем, упаковки рационального количества вещей позволит использовать меньший чемодан и сэкономит средства, которые в случае избыточного веса придется доплатить.

Модные эксперты также советуют выбирать многофункциональную одежду. Перед тем как паковать чемодан, важно оценить, как каждая вещь сочетается с другими, чтобы сразу создать готовые образы.

