Лето имеет один огромный плюс – можно собраться за 5 минут и выглядеть на все 100%. Именно поэтому девушки выбирают для себя простые формулы со ставкой на минимализм. Несмотря на все классические низы на жаркую пору, удлиненные бермуды не теряют популярности.

В сети можно заметить множество стилизаций с бермудами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Впрочем, удлиненные шорты способны немного укоротить рост, поэтому предлагаем выбрать вьетнамки на каблуках, которые помогут выглядеть стильно, при этом не переживать об укорочении роста.

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С чем носить бермуды летом?

Вьетнамки на каблуках не теряют популярности еще с весны. Они сильно понравились модницам, поэтому девушки одевают их под джинсы, брюки, юбки, платья и бермуды.



Интересные образы с бермудами / Фото Cosmopolitan

Удлиненные шорты с вьетнамками имеют довольно красивый и эффектный вид. В них можно идти в офис или на прогулку с друзьями. Структурированный крой придает образу собранности, а вьетнамки немного расслабляют.

Выходя из дома в холодное утро, советуем примерить сверху жакет в тон к бермудам, одеть рубашку под базовую майку, или топ. Но если на каблуках не хочется находиться весь день, то вполне возможно заменить эту обувь на обычные вьетнамки.



Интересные образы с бермудами / Фото Cosmopolitan

В жаркое время можно еще добавить босоножки на каблуке, слингбэки или туфли-лодочки, в которых будет комфортно находиться.