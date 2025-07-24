Как высушить волосы без фена: 4 лайфхака, которые пригодятся девушкам

В летнее время трихологи советуют ограничиться от использования фена, чтобы восстановить волосы от постоянного воздействия горячей температуры. Но если пряди нужно быстро высушить, то есть несколько способов, как это сделать.

Сушка волос без фена является полезным, потому что уменьшает повреждения, особенно если пряди ломкие, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Фен для волос повреждает кутикулу и делает пряди сухими. В качестве альтернативы можно использовать простые лайфхаки, которые удивят результатом.

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Как высушить волосы без фена?

Полотенце из хлопка или микрофибры

Волосы высушить без фена можно благодаря двум-трем полотенцам из хлопка или микрофибры. Значительно сократить время сушки поможет полотенце из микрофибры, которое лучше впитывает влагу. После мытья волос надо хорошо отжать, протереть одним полотенцем, а потом промокнуть сухим по всей длине.

Бумажные полотенца

Использование бумажных полотенец подойдет для волос любой длины и густоты. Нужно убрать лишнюю влагу полотенцами, а потом расчесать пряди гребнем с редкими зубцами. Рекомендуется эту процедуру проводить складывая полотенца в несколько слоев, чтобы лучше убрать влагу.

Расческа

Метод подходит для здоровых волос. Окрашенные, ломкие и поврежденные волосы нельзя расчесывать в мокром состоянии, потому что можно их еще больше травмировать. Во всех остальных случаях возьмите расческу с широким расположением зубцов. После мытья волос надо хорошо отжать полотенцем, а тогда расческой расчесывать непрерывно волосы по всей длине – начиная от кончиков и постепенно поднимаясь выше.



Простые способы сушки волос / Фото Pexels

Солнечные лучи

Волосы смогут быстро высохнуть благодаря солнцу. Несколько минут на улице в летнее время помогут убрать всю лишнюю влагу с шевелюры, но перед этим надо обязательно нанести термозащиту.