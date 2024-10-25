Праздник, который всегда с тобой: 5 пижам, которые создадут идеальный образ даже для вечеринки

Поздняя осень и зима созданы для комфорта. Когда погода стремительно "уходит в минусы", удобная и одновременно элегантная пижама становится просто must have в гардеробе леди. К счастью, дизайнеры, понимая это, готовят особые позиции. Чтобы встречать холодные сезоны можно было с максимально эстетичным вайбом.

Многообразие коллекций позволяет каждой леди найти идеальный вариант, в соответствии со своим стилем и желаниями. 24 Канал подготовил подборку пижам, в которых можно уютно посидеть у камина с любимым фильмом и чашкой горячего шоколада или же отправиться с подругами на вечеринку.

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Какие 5 пижамных комплектов – идеальный вариант на любой случай

Куда бы ни планировала леди одеть свой комплект (для сна, предпраздничных посиделок, новогодней вечеринки или уютной домашней фотосессии), он должен быть идеальным. Потому что новая пижама – это не только о практической необходимости, но и о радости покупки и удовольствии от наряда.

Удачным выбором станут пижамные модели, которые имеют свободную посадку и закрытый фасон. Например, комплекты с рубашкой и брюками гармонично сочетают стиль с комфортом. Среди материалов стоит обратить внимание на:

легкий и сияющий сатин;

мягкий и изящный велюр.

Украинский бренд Anabel Arto предлагает широкий выбор пижам: от элегантных однотонных сатиновых вариантов до праздничных моделей с перьями и вышивкой, в которых можно стать королевой вечеринки.

Элегантная пижама – must have на осень – зиму / Коллаж Радио "Люкс"

Загадочный синий

Комплект из новой коллекции Idol от Anabel Arto – стильная мечта, которая осуществилась. Сатиновая ткань сверкает, даря образу праздничное настроение и подчеркивая каждое движение. Стильная пижама – укороченные шорты и майка на бретелях – отличный вариант как для вечерних посиделок, так и романтических моментов.

Таинственный синий – идеальный вариант / Anabel Arto



Универсальный комплект в цвете тауп

Комфортная пижама свободного кроя в трендовом цвете тауп идеально подойдет для пижамной вечеринки с подругами. К тому же мягкий сатин с благородным блеском дарит очень приятные тактильные ощущения.

Тауп – тренд сезона / Anabel Arto

Элегантное бордо на вечер

Этой осенью оттенок бордо – тренд сезона. Поэтому такая пижама с фигурной вышивкой – укороченные шорты и майка – станет прекрасным пополнением в гардеробе леди. Если есть колебания: нужен новый комплект или нет, лучше таки сделать себе этот подарок. Потому что осень создана для стиля и комфорта.

Осень в Бордо / Anabel Arto

Пижамный комплект с игривым перьями

Must have вариант для вечеров с коктейлями и любимыми ромкомами из 2000-х. Насыщенно черный сатиновый комплект, украшенный перьями по краям, из коллекции Dea. Бонус: при необходимости его можно снять и добавить образу обыденности.



Праздничный комплект с перьями / Anabel Arto

Платье на бретелях

Нежный и одновременно соблазнительный образ поможет создать платье из невесомого сатина на тонких бретельках от Anabel Arto. Оно прекрасно подчеркнет фигуру. Идеальный выбор для уютных вечеров дома.

Нежное платье для уютных вечеров / Коллаж Радио "Люкс"



Сезон праздников – уже совсем рядом. А создать элегантный и уютный образ помогут элегантные комплекты от украинского бренда Anabel Arto.