Різноманіття колекцій дозволяє кожній леді знайти ідеальний варіант, відповідно до свого стилю та бажань. 24 Канал підготував добірку піжам, у яких можна затишно посидіти біля каміна з улюбленим фільмом та горнятком гарячого шоколаду або ж вирушити з подругами на вечірку.

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Які 5 піжамних комплектів – ідеальний варіант на будь-який випадок

Куди б не планувала леді одягнути свій комплект (для сну, передсвяткових посиденьок, новорічної вечірки або затишної домашньої фотосесії), він має бути ідеальним. Бо нова піжама – це не тільки про практичну необхідність, але й про радість покупки та задоволення від вбрання.

Вдалим вибором стануть піжамні моделі, які мають вільну посадку та закритий фасон. Наприклад, комплекти з сорочкою та штанами гармонійно поєднують стиль з комфортом. Серед матеріалів варто звернути увагу на:

легкий та сяйливий сатин;

м'який і витончений велюр.

Український бренд Anabel Arto пропонує широкий вибір піжам: від елегантних однотонних сатинових варіантів до святкових моделей з пір'ям та вишивкою, у яких можна стати королевою вечірки.

Елегантна піжама – must have на осінь – зиму / Колаж Радіо "Люкс"

Загадковий синій

Комплект з нової колекції Idol від Anabel Arto – стильна мрія, яка здійснилася. Сатинова тканина виблискує, даруючи образу святкового настрою та підкреслюючи кожен рух. Стильна піжама – укорочені шорти та майка на бретелях – чудовий варіант як для вечірніх посиденьок, так і романтичних моментів.

Таємничий синій – ідеальний варіант / Anabel Arto



Універсальний комплект в кольорі тауп

Комфортна піжама вільного крою у трендовому кольорі тауп ідеально підійде для піжамної вечірки з подругами. До того ж м'який сатин з благородним блиском дарує дуже приємні тактильні відчуття.

Тауп – тренд сезону / Anabel Arto

Елегантне бордо на вечір

Цієї осені відтінок бордо – тренд сезону. Тому така піжама з фігурною вишивкою – вкорочені шорти та майка – стане чудовим поповненням у гардеробі леді. Якщо є вагання: потрібен новий комплект чи ні, найкраще таки зробити собі цей подарунок. Бо осінь створена для стилю та комфорту.

Осінь у Бордо / Anabel Arto

Піжамний комплект з грайливим пір'ям

Must have варіант для вечорів з коктейлями та улюбленими ромкомами з 2000-х. Насичено чорний сатиновий комплект, прикрашений пір'ям по краях, з колекції Dea. Бонус: за потреби його можна зняти й додати образу буденності.



Святковий комплект з пір'ям / Anabel Arto

Сукня на бретелях

Ніжний та водночас спокусливий образ допоможе створити сукня з невагомого сатину на тонких бретельках від Anabel Arto. Вона чудово підкреслить фігуру. Ідеальний вибір для затишних вечорів вдома.