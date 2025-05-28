Вместо привычного платья: что надеть на выпускной 2025

Обычно девушки надевают на выпускной красивое платье. В последнее время эта тенденция начала меняться. Выпускницы все чаще ищут альтернативу традиционному наряду.

На самом деле на выпускной можно придумать довольно интересный образ. Вид настоящей "королевы бала" вам гарантирован, благодаря подборке 24 Канала.

Читайте также Нежный маникюр на лето 2025: от этих ногтей невозможно оторвать взгляд

Что надеть на выпускной

Костюм

Классический костюм – отличная альтернатива традиционному платью. Это очень практичный и стильный вариант.

Разновидностей костюмов существует масса. Вы можете легко выбрать для себя наиболее подходящий фасон. К примеру, стильно будет выглядеть приталенный костюм, который подчеркнет преимущества фигуры.



Какой костюм надеть на выпускной / Фото Pinterest

Очень красиво будет смотреться и костюм "мужского кроя". Дополнить такой образ можно аксессуарами "в тему": подтяжками, галстуком или платком.



Варианты костюма на выпускной / Фото Pinterest

Комбинезон

Хороший вариант, фактически "закрывающий" весь образ. Единственный минус, который стоит выделить – это практичность.

Дело в том, что комбинезон нужно полностью снимать, дабы "припудрить носик". Во время выпускного это может создать определенные трудности.



Что надевать на выпускной бал в 2025 году / Фото Pinterest

Топ и юбка

Такой образ прекрасно заменяет платье. К тому же он гораздо практичнее. С помощью различных цветов верха и низа, можно создать по-настоящему уникальный лук.



Варианты образов на выпускной / Фото Pinterest

Важно! Чтобы создать красивый образ, нужно обратить внимание на обувь, аксессуары и даже такие детали как цвет ногтей.