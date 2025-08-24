Ежегодно на государственные праздники Владимир и Елена Зеленские появляются в вышиванках. Каждая из них имеет не просто эстетическое значение, а несет глубокую символическую нагрузку.

24 Канал рассказывает о самых красивых вышиванках, в которых появлялись на публике супруги Зеленские.

В каких вышиванках появлялись Зеленские?

2020

На День вышиванки в 2020 году Владимир и Елена Зеленские выбрали вышиванки от украинского бренда ETNODIM. Впрочем, бренд столкнулся с волной критики, ведь часть аудитории расценила сотрудничество с президентом как политическое. Сами модели пока недоступны в продаже.

Супруги Зеленские в 2020 году / Фото Instagram президента

2021

В 2021 году президент появился в вышиванке с дизайном, который многим напомнил российскую косоворотку. Это вызвало резонанс. Дизайнер Артем Климчук, который создал рубашку, объяснил, что за основу взяли национальный костюм Днепропетровщины. Для этого региона, по его словам, боковой разрез на рубашке был традиционным еще в XIX веке.

Елена Зеленская также подверглась критике. Мол, ее одежда не вышиванка, а просто блуза с вышивкой. Первая леди объяснила, что выбрала аутентичный для региона орнамент и крой – черные и красные нити и квадратный вырез "каре", характерные именно для Днепровщины.

Зеленские в вышиванках в 2021 году / Фото Instagram президента

2022

В мае 2022 года на День вышиванки Зеленский надел рубашку оливкового цвета с темно-зеленым орнаментом – сочетание традиционного и современного стилей, что символизирует несокрушимость нации.

Первая леди остановила свой выбор на вышиванке классического фасона с широкими рукавами. Основное полотно рубашки было белого цвета, а рукава – глубокого темно-синего оттенка.

На День Независимости в 2022 году президент тоже надел вышиванку. Она была цвета хаки и содержала орнамент, который изображал танки, колоски, людей, которые держатся за руки. Автор рисунка – белорусская художница Руфина Базлова, которая работает в жанре "протестной вышивки". Известно, что рубашка была создана в сотрудничестве с киевским ателье Indposhiv. Стоимость модели – от 8 500 до 15 000 гривен.

Первая леди надела белую сорочку, вышитую вручную и украшенную традиционным полтавским орнаментом.

Зеленские в вышиванках на День Независимости в 2022 году / Фото Instagram президента

2023

На День вышиванки в 2023 году президент выбрал рубашку с орнаментом, символизирующим единство украинского и крымскотатарского народов. Этот день совпал с Днем памяти жертв геноцида крымских татар.

Зеленский в вышиванке в 2023 году / Фото Instagram президента

В свою очередь, Елена Зеленская на встрече с украинской диаспорой в Республике Корея надела кремовую блузу-вышиванку.

Зеленская в вышиванке в 2023 году / Фото из открытых источников

На День Независимости супруги снова были одеты в национальный украинский наряд. Владимир Зеленский выбрал лаконичную льняную рубашку оливкового цвета с вышитым воротником-стойкой и гербом Украины на груди. Образ дополнили привычные для президента брюки-карго защитного цвета и коричневые кроссовки. Рубашку для главы государства создал бренд Damirli. Елена Зеленская для торжеств выбрала вышитую вручную рубашку от Gunia Project, также украшенную трезубцем. Ее образ дополнили черные брюки фасона палаццо и туфли-лодочки небесно-голубого цвета. Ярким акцентом стали массивные золотые серьги в форме крестов. Основой для вышиванки Первой леди служили традиционные рушники Сумщины.

Зеленские празднуют День Независимости в 2023 году / Фото president.gov.ua

2024

На Пасху 2024 года президент Владимир Зеленский выбрал вышиванку в милитаристском стиле от бренда Varenyky Fashion. Рубашка молочного цвета отличалась деталями с пиксельным камуфляжным принтом на воротнике и рукавах, что отражает военную тематику и реалии сегодняшнего дня. Вышивка на рубашке выполнена с использованием элементов военного камуфляжа.

В мае на День вышиванки президент снова выбрал рубашку от ETNODIM – модель Vidsich. Прямая рубашка с вышитыми элементами содержала образы равностороннего креста, булавы, меча, дубовых листьев и стилизованного герба – символы борьбы, мужества и истории Украины. Стоимость этой вышиванки – 4 800 гривен.

Первая леди выбрала вышиванку с яворовским орнаментом от бренда Gaptuvalnya. Белая рубашка с контрастным черным узором стала одной из самых любимых в ее гардеробе – в течение года Елена Зеленская неоднократно бывала в ней на различных мероприятиях.

На День Независимости в 2024 году Владимир Зеленский не изменял традиции. Он выбрал вышитую рубашку цвета хаки. В ней он был во время всех торжеств в тот день.

Елена Зеленская выбрала вышиванку под названием "АНЕТА" от бренда GUNIA Project. Это праздничная рубашка с объемными рукавами, украшена изящной монохромной вышивкой.Дизайн вышиванки навеян флористическими и анималистическими мотивами, характерными для традиционных рушников Приднепровья, Киевщины и Сумщины XVIII–XX веков, а также элементами казацкого наряда XVII–XVIII веков.

Елена Зеленская на День Независимости в 2024 году / Фото Офис президента

2025

В этом году Владимир Зеленский на Пасху надел вышиванку темно-серого цвета с черным геометрическим орнаментом. Вышивка расположена вертикально по центру, с акцентом на воротнике-стойке. Такой образ подчеркивает сдержанность, торжественность и глубокий символизм – во время, когда страна продолжает проходить через серьезные испытания.

Зеленский на Пасху 2025 года / Фото Офис президента

На День вышиванки Зеленский появился в черной вышиванке от бренда Damirli. Центральным украшением рубашки стал геометрический орнамент из красных ягод, напоминающих ветви калины.

Первая леди Елена Зеленская выбрала белую вышиванку от Etnodim с объемными рукавами – в ней она уже выходила на публику ранее. Модель сочетает несколько традиционных техник: белую вышивку, ажурное шитье, вырезание и мережку. Орнамент состоит из цветочных и геометрических элементов в форме ромбов.

Зеленские в вышиванках в 2025 году / Фото из телеграмма президента