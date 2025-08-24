Щороку на державні свята Володимир та Олена Зеленські з'являються у вишиванках. Кожна з них має не просто естетичне значення, а несе глибоке символічне навантаження.

24 Канал розповідає про найкрасивіші вишиванки, у яких з'являлися на публіці подружжя Зеленських.

У яких вишиванках з'являлися Зеленські?

2020

На День вишиванки у 2020 році Володимир і Олена Зеленські обрали вишиванки від українського бренду ETNODIM. Втім, бренд стикнувся з хвилею критики, адже частина аудиторії розцінила співпрацю з президентом як політичну. Самі моделі наразі недоступні в продажу.

Подружжя Зеленських у 2020 році / Фото Instagram президента

2021

У 2021 році президент з'явився у вишиванці з дизайном, який багатьом нагадав російську косоворотку. Це спричинило резонанс. Дизайнер Артем Климчук, який створив сорочку, пояснив, що за основу взяли національний костюм Дніпропетровщини. Для цього регіону, за його словами, боковий розріз на сорочці був традиційним ще в XIX столітті.

Олена Зеленська також зазнала критики. Мовляв, її одяг не вишиванка, а просто блуза з вишивкою. Перша леді пояснила, що обрала автентичний для регіону орнамент і крій – чорні й червоні нитки та квадратний виріз "каре", характерні саме для Дніпровщини.

Зеленські у вишиванках у 2021 році / Фото Instagram президента

2022

У травні 2022 року на День вишиванки Зеленський одягнув сорочну оливкового кольору з темно-зеленим орнаментом – поєднання традиційного й сучасного стилів, що символізує незламність нації.

Зеленський у вишиванці у 2022 році: дивіться відео

Перша леді зупинила свій вибір на вишиванці класичного фасону з широкими рукавами. Основне полотно сорочки було білого кольору, а рукави – глибокого темно-синього відтінку.

Олена Зеленська на День вишиванки у 2022 році: дивіться фото

На День Незалежності у 2022 році президент теж одягнув вишиванку. Вона була кольору хакі та містила орнамент, який зображав танки, колоски, людей, які тримаються за руки. Авторка малюнку – білоруська художниця Руфіна Базлова, яка працює в жанрі "протестної вишивки". Відомо, що сорочка була створена у співпраці з київським ательє Indposhiv. Вартість моделі – від 8 500 до 15 000 гривень.

Перша леді одягнула білу сорочку, вишиту вручну і прикрашену традиційним полтавським орнаментом.

Зеленські у вишиванках на День Незалежності у 2022 році / Фото Instagram президента

2023

На День вишиванки у 2023 році президент обрав сорочку з орнаментом, що символізував єдність українського та кримськотатарського народів. Цей день збігся з Днем пам'яті жертв геноциду кримських татар.

Зеленський у вишиванці у 2023 році / Фото Instagram президента

Своєю чергою, Олена Зеленська на зустрічі з українською діаспорою в Республіці Корея одягла кремову блузу-вишиванку.

Зеленська у вишиванці у 2023 році / Фото з відкритих джерел

На День Незалежності подружжя знову було вдягнуто у національне українське вбрання. Володимир Зеленський обрав лаконічну лляну сорочку оливкового кольору з вишитим коміром-стійкою та гербом України на грудях. Образ доповнили звичні для президента штани-карго захисного кольору й коричневі кросівки. Сорочку для глави держави створив бренд Damirli. Олена Зеленська для урочистостей обрала вишиту вручну сорочку від Gunia Project, також прикрашену тризубом. Її образ доповнили чорні штани фасону палаццо та туфлі-човники небесно-блакитного кольору. Яскравим акцентом стали масивні золоті сережки у формі хрестів. Основою для вишиванки Першої леді слугували традиційні рушники Сумщини.

Зеленські святкують День Незалежності у 2023 році / Фото president.gov.ua

2024

На Великдень 2024 року президент Володимир Зеленський обрав вишиванку у мілітарному стилі від бренду Varenyky Fashion. Сорочка молочного кольору вирізнялася деталями з піксельним камуфляжним принтом на комірі та рукавах, що відображає воєнну тематику та реалії сьогодення. Вишивка на сорочці виконана з використанням елементів військового камуфляжу.

Вишиванка Зеленського на Великдень: дивіться відео

У травні на День вишиванки президент знову обрав сорочку від ETNODIM – модель Vidsich. Пряма сорочка з вишитими елементами містила образи рівностороннього хреста, булави, меча, дубового листя та стилізованого герба – символи боротьби, мужності та історії України. Вартість цієї вишиванки – 4 800 гривень.

Перша леді обрала вишиванку з яворівським орнаментом від бренду Gaptuvalnya. Біла сорочка з контрастним чорним візерунком стала однією з найулюбленіших у її гардеробі – протягом року Олена Зеленська неодноразово бувала в ній на різних заходах.

Зеленські у 2024 році: дивіться фото

На День Незалежності у 2024 році Володимир Зеленський не зраджував традиції. Він обрав вишивану сорочку кольору хакі. У ній він був під час усіх урочистостей того дня.

Зеленський на День Незалежності у 2024 році: дивіться відео

Олена Зеленська обрала вишиванку під назвою "АНЕТА" від бренду GUNIA Project. Це святкова сорочка з об'ємними рукавами, прикрашена витонченою монохромною вишивкою.Дизайн вишиванки навіяний флористичними й анімалістичними мотивами, характерними для традиційних рушників Наддніпрянщини, Київщини та Сумщини XVIII–XX століть, а також елементами козацького вбрання XVII–XVIII століть.

Олена Зеленська на День Незалежності у 2024 році / Фото Офіс президента

2025

Цьогоріч Володимир Зеленський на Великдень одягнув вишиванку темно-сірого кольору з чорним геометричним орнаментом. Вишивка розташована вертикально по центру, з акцентом на комірі-стійці. Такий образ підкреслює стриманість, урочистість і глибокий символізм – у час, коли країна продовжує проходити через серйозні випробування.

Зеленський на Великдень 2025 року / Фото Офіс президента

На День вишиванки Зеленський з'явився у чорній вишиванці від бренду Damirli. Центральною прикрасою сорочки став геометричний орнамент із червоних ягід, що нагадують гілки калини.

Перша леді Олена Зеленська обрала білу вишиванку від Etnodim із об'ємними рукавами – в ній вона вже виходила на публіку раніше. Модель поєднує кілька традиційних технік: білу вишивку, ажурне шиття, вирізування та мережку. Орнамент складається з квіткових і геометричних елементів у формі ромбів.

Зеленські у вишиванках у 2025 році / Фото з телеграму президента