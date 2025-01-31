Мало кто догадывается о том, что лавровый лист, который мы привыкли использовать в кулинарии, способен помочь вывести неприятный запах с обуви, пишет 24 Канал.

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Зачем класть лавровый лист в обувь

Лавровый лист имеет приятный аромат, поэтому всего лишь несколько листочков помогут избавиться от вони в обуви. В составе лаврового листа содержатся вещества, которые не дадут бактериям развиться. Нужно лишь поставить лавровые листья вечером и оставить в обуви на всю ночь, а утром забрать.

Чтобы обувь не воняла и имела приятный аромат, такую процедуру можно профилактически осуществлять раз в неделю. Кладите листья в любую обувь – сапоги, ботинки или даже кроссовки.



Лавровый лист забирает плохой запах из обуви / Фото Pexels

Что еще помогает избавиться от плохого запаха

Хозяйки говорят, что хорошо абсорбирует неприятный аромат активированный уголь. Нужно 10 таблеток измельчить в ступке и насыпать в сапоги. Утром содержимое вытряхните, а остатки уберите пылесосом.

К природным ароматизаторам, которые перебивают неприятный запах относится мята и мелисса. Нужно только насыпать сушеные листья в обувь и оставить на ночь или даже на целые сутки.

От запаха пота на обуви помогают эфирные масла. Несколько капель масла чайного дерева, лаванды или эвкалипта капните на обувь и оставьте на ночь, а утром протрите бумажным полотенцем.

В старый носок насыпьте белую глину и оставьте на обуви на ночь. Она тоже способна поглотить неприятный аромат из обуви.

Если же хотите избавиться от вони без применения народных методов, тогда приобретите в бытовом магазине силикагель, насыпьте в тканевые мешочки и оставьте на ночь. Утром от неприятного аромата не останется следа.