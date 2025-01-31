Мало хто здогадується про те, що лавровий лист, який ми звикли використовувати в кулінарії, здатен допомогти вивести неприємний запах з взуття, пише 24 Канал.

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Навіщо класти лавровий лист у взуття

Лавровий лист має приємний аромат, тому всього лише кілька листочків допоможуть позбутися від смороду у взутті. У складі лаврового листка містяться речовини, які не дадуть бактеріям розвинутися. Потрібно лише поставити лаврові листки ввечері й залишити у взутті на всю ніч, а вранці забрати.

Щоб взуття не смерділо й мало приємний аромат, таку процедуру можна профілактично здійснювати раз на тиждень. Кладіть листя у будь-яке взуття – чоботи, черевики чи навіть кросівки.



Лавровий лист забирає поганий запах з взуття / Фото Pexels

Що ще допомагає позбутися поганого запаху

Господині кажуть, що добре абсорбує неприємний аромат активоване вугілля. Потрібно 10 таблеток подрібнити в ступці й насипати в чоботи. Вранці вміст витрусіть, а залишки приберіть пилососом.

До природних ароматизаторів, які перебивають неприємний запах відноситься м’ята та меліса. Потрібно лише насипати сушене листя у взуття й залишити на ніч чи навіть на цілу добу.

Від запаху поту на взутті допомагають ефірні олії. Кілька крапель олії чайного дерева, лаванди чи евкаліпту крапніть на взуття й залишіть на ніч, а вранці протріть паперовим рушником.

У стару шкарпетку насипте білу глину й залишіть на взутті на ніч. Вона теж здатна поглинути неприємний аромат з взуття.

Якщо ж хочете позбутися смороду без застосування народних методів, тоді придбайте в побутовому магазині силікагель, насипте в тканинні мішечки й залишіть на ніч. Вранці від неприємного аромату не залишиться сліду.