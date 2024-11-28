Древний метод, который решает проблему: почему джинсы перед стиркой надо выворачивать

Не все знают о том, что джинсы перед стиркой надо выворачивать. Такое элементарное правило будет стоить вам нескольких секунд, а пользы от него гораздо больше, чем вы можете подумать.

Оказывается, что такая простая манипуляция поможет уберечь вещь, а именно – цвет, форму и материал, пишет 24 Канал. Джинсы есть в гардеробе каждого человека. И здесь говорится не только за одну пару. Для всех нас джинсы являются едва ли не самым любимым вариантом одежды, поэтому надо их уважать и правильно стирать, чтобы они прослужили как можно дольше.

Смотрите также Не выбрасывайте: блогер рассказала, как спасти растянутую футболку

Почему джинсы надо выворачивать перед стиркой

Удаление пота

Внутренняя сторона джинсов находится в контакте с кожей и накапливает пот, телесные жидкости и грязь. Также грязью и пятнами покрывается не только внешняя часть одежды, но и внутренняя, а еще стойкие пятна не снаружи, а внутри джинсов, поэтому выворачивание поможет их хорошо отстирать.

Сохранение ткани

Выворачивание джинсов помогает сохранить внешнюю сторону ткани. Если выворачивать их наизнанку, то трению будет подвергаться лишь внутренняя сторона. В результате, внешний вид вещей останется неизменным и никаких повреждений и потери цвета не будет.



Джинсы надо выворачивать перед стиркой / Фото Pexels

Сохранение цвета

Внутри барабана ткань соприкасается со стенками и другими тканями с моющим средством, а это приводит к тому, что одежда начинает терять свой первоначальный цвет. Именно поэтому наизнанку надо выворачивать джинсы, чтобы они не только сохранили цвет, но и не потеряли качество материала или эластичность.

Защита декоративных элементов

На джинсах могут быть такие мелкие детали, как пайетки, вышивки или рисунки. Чтобы всевозможные камешки или бисеринки не повылетали во время стирки, джинсы надо выворачивать. Детали могут цепляться за барабан и повредиться, поэтому изнанка убережет джинсы от повреждения.

Специалисты говорят, что джинсы надо стирать в деликатном режиме. Для того, чтобы сохранить цвет, стоит добавить к моющему средству каплю уксуса. За запах можете не переживать, поскольку после стирки его даже не будет слышно. Чтобы сохранить цвет, джинсы стоит сушить на свежем воздухе.