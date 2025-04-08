Что нужно знать, дабы закрасить седину
- Существует несколько типов красителей: аммиачные, безаммиачные и натуральные, которые отличаются стойкостью и воздействием на волосы.
- Процесс окрашивания седины дома включает подготовку волос, тест на аллергию, нанесение краски и ее смывание.
Седина – это естественный процесс старения волос, который со временем коснется каждого. Некоторые люди выбирают принять свой новый вид. Однако многие пытаются скрыть седину, окрашивая волосы.
Сейчас существует множество способов покрасить волосы. В частности, рынок предлагает много видов красителей, пишет 24 Канал.
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Советы для закрашивания седины
Выберите правильный краситель
Для начала нужно определить, какой тип красителя подходит именно вам. Их существует несколько основных типов:
- Аммиачные краски – самые распространенные и эффективные для покрытия седины. Они обеспечивают насыщенный цвет в течение долгого времени.
- Безаммиачные краски – менее агрессивно воздействуют на волосы, но не имеют такого уровня стойкости.
- Натуральные краски – хна, басма – это отличный выбор для тех, кто ищет натуральный способ окрашивания.
Что нужно, чтобы провести окрашивание / Фото Pexels
Обратите внимание! Считается, что, если седина "покрывает" более половины волос, аммиачный краситель будет наиболее эффективным.
Подберите правильный оттенок краски
Учитывайте, что закрашивание седины имеет свои особенности. В частности, специфическим является именно подбор оттенка. То есть привычный вам цвет краски будет выглядеть на седых волосах совсем по-другому.
Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.
Как закрасить седину дома
Этап 1: Подготовка
Сначала убедитесь, что волосы сухие и чистые. При этом мыть их непосредственно перед окрашиванием не стоит.
Обратите внимание! Легкий слой природных масел защищает волосы от агрессивных компонентов красителя.
Также подготовьте:
- набор для окрашивания (кисточки и емкость);
- одежду, которую "не жалко";
- полотенце;
- перчатки.
Этап 2: Проведите тест на аллергию
Всегда перед покраской проводите тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество краски на внутреннюю часть запястья или за ухом.
Этап 3: Нанесите краску
Обычно краску наносят на сухие волосы от корней до кончиков. Лучше всего начать с участков, где седина наиболее заметна. Если седой цвет по всей длине волос, стоит действовать по стандартной схеме – сначала наносить краску на корни.
Как нужно красить волосы / Фото Pexels
Распределите краску равномерно, чтобы избежать пятен. Для этого можно использовать специальные расчески и кисточки.
Оставьте краску на волосах в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно это 20 – 40 минут. Не стоит превышать это время, чтобы не "сжечь" волосы.
Лайфхак! Чтобы краска лучше ложилась, можно "промассировать" окрашенные волосы.
Этап 4: Смойте краску
Краску смойте с помощью шампуня. Повторите это действие несколько раз, пока вода из-под волос не станет прозрачной.
Нанесите специальное средство для увлажнения волос. Например, кондиционер или маску.