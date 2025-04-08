Что нужно знать, дабы закрасить седину

Седина – это естественный процесс старения волос, который со временем коснется каждого. Некоторые люди выбирают принять свой новый вид. Однако многие пытаются скрыть седину, окрашивая волосы.

Сейчас существует множество способов покрасить волосы. В частности, рынок предлагает много видов красителей, пишет 24 Канал.

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Советы для закрашивания седины

Выберите правильный краситель

Для начала нужно определить, какой тип красителя подходит именно вам. Их существует несколько основных типов:

Аммиачные краски – самые распространенные и эффективные для покрытия седины. Они обеспечивают насыщенный цвет в течение долгого времени.

– самые распространенные и эффективные для покрытия седины. Они обеспечивают насыщенный цвет в течение долгого времени. Безаммиачные краски – менее агрессивно воздействуют на волосы, но не имеют такого уровня стойкости.

– менее агрессивно воздействуют на волосы, но не имеют такого уровня стойкости. Натуральные краски – хна, басма – это отличный выбор для тех, кто ищет натуральный способ окрашивания.



Что нужно, чтобы провести окрашивание / Фото Pexels

Обратите внимание! Считается, что, если седина "покрывает" более половины волос, аммиачный краситель будет наиболее эффективным.

Подберите правильный оттенок краски

Учитывайте, что закрашивание седины имеет свои особенности. В частности, специфическим является именно подбор оттенка. То есть привычный вам цвет краски будет выглядеть на седых волосах совсем по-другому.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Как закрасить седину дома

Этап 1: Подготовка

Сначала убедитесь, что волосы сухие и чистые. При этом мыть их непосредственно перед окрашиванием не стоит.

Обратите внимание! Легкий слой природных масел защищает волосы от агрессивных компонентов красителя.

Также подготовьте:

набор для окрашивания (кисточки и емкость);

одежду, которую "не жалко";

полотенце;

перчатки.

Этап 2: Проведите тест на аллергию

Всегда перед покраской проводите тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество краски на внутреннюю часть запястья или за ухом.

Этап 3: Нанесите краску

Обычно краску наносят на сухие волосы от корней до кончиков. Лучше всего начать с участков, где седина наиболее заметна. Если седой цвет по всей длине волос, стоит действовать по стандартной схеме – сначала наносить краску на корни.



Как нужно красить волосы / Фото Pexels

Распределите краску равномерно, чтобы избежать пятен. Для этого можно использовать специальные расчески и кисточки.

Оставьте краску на волосах в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно это 20 – 40 минут. Не стоит превышать это время, чтобы не "сжечь" волосы.

Лайфхак! Чтобы краска лучше ложилась, можно "промассировать" окрашенные волосы.

Этап 4: Смойте краску

Краску смойте с помощью шампуня. Повторите это действие несколько раз, пока вода из-под волос не станет прозрачной.

Нанесите специальное средство для увлажнения волос. Например, кондиционер или маску.