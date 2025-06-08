Запах подержанных вещей: как убрать его после секонда

Многие люди регулярно покупают вещи в секонд-хенде. Неудивительно, ведь это место, где можно найти интересную одежду и аксессуары почти за бесценок.

Одной из основных проблем после приобретения вещей из таких магазинов является специфический аромат. Его часто называют "запахом секонда", он химический и очень стойкий, пишет 24 Канал.

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Нужно понимать, что во избежание распространения бактерий, грибков и насекомых, одежду из секонд-хендов обрабатывают специальными химическими средствами. Эти химикаты имеют резкий запах и глубоко проникают в волокна ткани.

Чем можно убрать запах из секонда

Уксус

Добавьте 1 стакан 9% уксуса в отсек для полоскания или прямо в барабан стиральной машинки. И поставьте стираться вещь при температуре 40 – 60 градусов.



Чем вывести запах секонда с одежды / Фото Pexels

Обратите внимание! Это довольно агрессивный метод, который не подходит для всех типов тканей.

Отпариватель

Горячий пар поможет не только убрать неприятный запах. Он также продезинфицирует вещь.

Сода

5 столовых ложек соды растворите в 5 литрах воды. Замочите вещь на несколько часов, а затем постирайте как обычно.



Как убрать неприятный запах с одежды без химии / Фото Pexels

Пищевая соль

4 столовые ложки растворите в 5 литрах воды. В этом растворе замочите вещь на несколько часов. Далее постирайте одежду, как вы привыкли.

Заметьте! Хорошо помогает убрать запах с одежды выветривание. Просто оставьте вещь на свежем воздухе, чтобы нейтрализовать запах.