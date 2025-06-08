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Lady Советы для Lady Запах подержанных вещей: как убрать его после секонда
8 июня, 22:25
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Запах подержанных вещей: как убрать его после секонда

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Одежда из секонд-хендов имеет специфический запах из-за обработки химическими средствами для дезинфекции.
  • Запах можно убрать, в частности, используя уксус.

Многие люди регулярно покупают вещи в секонд-хенде. Неудивительно, ведь это место, где можно найти интересную одежду и аксессуары почти за бесценок.

Одной из основных проблем после приобретения вещей из таких магазинов является специфический аромат. Его часто называют "запахом секонда", он химический и очень стойкий, пишет 24 Канал.

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Нужно понимать, что во избежание распространения бактерий, грибков и насекомых, одежду из секонд-хендов обрабатывают специальными химическими средствами. Эти химикаты имеют резкий запах и глубоко проникают в волокна ткани.

Чем можно убрать запах из секонда

  1. Уксус

Добавьте 1 стакан 9% уксуса в отсек для полоскания или прямо в барабан стиральной машинки. И поставьте стираться вещь при температуре 40 – 60 градусов.


Чем вывести запах секонда с одежды / Фото Pexels

Обратите внимание! Это довольно агрессивный метод, который не подходит для всех типов тканей.

  1. Отпариватель

Горячий пар поможет не только убрать неприятный запах. Он также продезинфицирует вещь.

  1. Сода

5 столовых ложек соды растворите в 5 литрах воды. Замочите вещь на несколько часов, а затем постирайте как обычно.


Как убрать неприятный запах с одежды без химии / Фото Pexels

  1. Пищевая соль

4 столовые ложки растворите в 5 литрах воды. В этом растворе замочите вещь на несколько часов. Далее постирайте одежду, как вы привыкли.

Заметьте! Хорошо помогает убрать запах с одежды выветривание. Просто оставьте вещь на свежем воздухе, чтобы нейтрализовать запах.