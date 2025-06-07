Нужно понимать, что пот сам по себе не имеет запаха. Неприятный аромат возникает из-за размножения бактерий на коже и ткани, пишет 24 Канал.
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В случае, когда запах уже въелся в ткань, стандартная стирка не поможет. Чтобы решить эту проблему, нужны более эффективные методы.
Чем убрать запах пота с вещей
- 9% уксус
Что нужно, чтобы убрать запах пота с вещей / Фото Pexels
Этот метод подходит не для всех тканей, однако, он очень эффективен. Что нужно делать:
- смешайте 1 стакан уксуса с 2 литрами холодной воды;
- замочите одежду на 30 – 60 минут;
- затем постирайте вещь, как вы это делаете обычно.
Обратите внимание! Хорошо подобранный кондиционер поможет придать вашим вещам невероятный аромат.
- Пищевая сода
Пищевая сода – качественный абсорбент запахов. Как ее использовать:
- добавьте 2 – 3 столовые ложки соды в примерно 2 литра теплой воды;
- замочите вещь в этом растворе на 1 – 2 часа;
- постирайте одежду стандартным методом.
Заметьте! Выводить неприятный запах содой можно и другим образом. Нанесите этот порошок непосредственно на влажную ткань в зоне подмышек. Немного вотрите соду в ткань и оставьте на 30 минут. Затем постирайте вещь.
- Лимонный сок
Как вывести запах пота без химии / Фото Pexels
Для этого метода нужен свежевыжатый лимонный сок. Что необходимо делать:
- смешайте сок 1 лимона со стаканом воды;
- обработайте проблемные участки и оставьте на 30 минут;
- далее вещь нужно тщательно постирать.