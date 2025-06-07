Потрібно розуміти, що піт сам по собі не має запаху. Неприємний аромат виникає через розмноження бактерій на шкірі та тканині, пише 24 Канал.
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У випадку, коли запах уже в'ївся в тканину, стандартне прання не допоможе. Аби розв'язати цю проблему, потрібні більш ефективні методи.
Чим прибрати запах поту з речей
- 9% оцет
Що потрібно, аби прибрати запах поту з речей / Фото Pexels
Цей метод підходить не для всіх тканин, однак, він дуже ефективний. Що потрібно робити:
- змішайте 1 склянку оцту з 2 літрами холодної води;
- замочіть одяг на 30 – 60 хвилин;
- потім виперіть річ, як ви це робите зазвичай.
Зверніть увагу! Добре підібраний кондиціонер допоможе надати вашим речам неймовірний аромат.
- Харчова сода
Харчова сода – якісний абсорбент запахів. Як її використовувати:
- додайте 2 – 3 столові ложки соди у приблизно 2 літри теплої води;
- замочіть річ у цьому розчині на 1 – 2 години;
- поперіть одяг стандартним методом.
Зауважте! Виводити неприємний запах содою можна і іншим чином. Нанесіть цей порошок безпосередньо на вологу тканину у зоні пахв. Трохи втріть соду в тканину і залиште на 30 хвилин. Потім поперіть річ.
- Лимонний сік
Як вивести запах поту без хімії / Фото Pexels
Для цього методу потрібен свіжовичавлений лимонний сік. Що необхідно робити:
- змішайте сік 1 лимона зі склянкою води;
- обробіть проблемні ділянки і залиште на 30 хвилин;
- далі річ потрібно ретельно випрати.