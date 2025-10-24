Как убрать запах секонда: работает даже без стирки

Вещи из секонда имеют довольно неприятный запах, поэтому для того, чтобы его вывести, порой приходится приложить немало усилий. Впрочем, есть несколько методов, которые позволят одежде снова иметь хороший аромат.

Наряды из секонд-хендов обрабатываются специальными моющими средствами, которые направлены на то, чтобы убить все бактерии, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Отсюда и довольно резкий запах, которого после покупки вещей хочется как можно быстрее избавиться.

Специалисты рассказали о нескольких лучших вариантах выведения запаха из секонда, которые можно попробовать уже сегодня.

Как вывести плохой запах вещей из секонда?

Проветривание

После покупки вещь нужно вынести на свежий воздух. Чем дольше одежда будет стоять на балконе, тем быстрее выветрится плохой запах. Солнечный свет и свежий воздух помогут быстрее убить бактерии, которые вызывают плохой запах. Если же ткань деликатная (шелк, шерсть или кашемир), то следует избегать длительного прямого солнца.

Использование соды

Обычная бытовая сода хорошо абсорбирует запахи. Нужно ее рассыпать тонким слоем на поверхность, оставить на ночь, а потом пропылесосить.



Запах из секонда можно вывести без стирки / Фото Pexels

Использование уксуса

Уксус также является прекрасным природным дезодоратором. Нужно в емкости смешать одинаковые части воды и уксуса и распылить на вещь, а потом проветрить.

Поглотители запаха

Если вещи нельзя замачивать, то можно воспользоваться активированным углем или кошачьим наполнителем. Надо только поместить одежду в пакет с углем или наполнителем на несколько дней, чтобы они впитали запахи. Также можно воспользоваться эфирным маслом. Можно несколько капель капнуть в контейнер возле вещей, чтобы одежда наполнилась хорошим запахом.

Паровая очистка

Если у вас есть утюг, который выделяет пар или отпариватель, то можно смело его использовать для вещей из секонд-хенда. Впрочем, будьте готовы к не совсем приятному запаху.

