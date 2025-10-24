Як прибрати запах секонду: працює навіть без прання

Речі з секонду мають доволі неприємний запах, тому для того, щоб його вивести, часом доводиться прикласти чимало зусиль. Втім, є кілька методів, які дозволять одягу знову мати гарний аромат.

Вбрання з секонд-хендів обробляється спеціальними миючими засобами, які скеровані на те, щоб вбити всі бактерії, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Звідси й доволі різкий запах, якого після покупки речей хочеться якнайшвидше позбутися.

Фахівці розповіли про кілька найкращих варіантів виведення запаху з секонду, які можна спробувати вже сьогодні.

Як вивести поганий запах речей з секонду?

Провітрювання

Після покупки річ потрібно винести на свіже повітря. Чим довше одяг буде стояти на балконі, тим швидше вивітриться поганий запах. Сонячне світло та свіже повітря допоможуть швидше вбити бактерії, які спричиняють поганий запах. Якщо ж тканина делікатна (шовк, шерсть чи кашемір), то варто уникати тривалого прямого сонця.

Використання соди

Звичайна побутова сода добре абсорбовує запахи. Потрібно її розсипати тонким шаром на поверхню, залишити на ніч, а тоді пропилососити.



Запах з секонду можна вивести без прання / Фото Pexels

Використання оцту

Оцет також є чудовим природним дезодоратором. Потрібно у ємності змішати однакові частини води та оцту й розпилити на річ, а тоді провітрити.

Поглиначі запаху

Якщо речі не можна замочувати, то можна скористатися активованим вугіллям чи котячим наповнювачем. Треба лише помістити одяг у пакет з вуггілям чи наповнювачем на кілька днів, щоб вони увібрали запахи. Також можна скористатися ефірною олією. Можна кілька крапель капнути в контейнер біля речей, щоб одяг наповнився гарним запахом.

Парове очищення

Якщо у вас є праска, яка виділяє пару чи відпарювач, то можна сміливо його використовувати для речей з секонд-хенду. Втім, будьте готовими до не зовсім приємного запаху.

