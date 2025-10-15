К Новому году некоторые готовятся еще за несколько месяцев, изучая главные тренды. 2026 год пройдет под покровительством Коричневой Огненной Лошади, поэтому далее расскажем, что именно нельзя надевать, чтобы не отвлечь благосклонность животного.

Покровителем 2026 года станет Лошадь, поэтому нужно для празднования подобрать именно то, что ему нравится и отказаться от неудачных цветов, пишет 24 Канал.

Какие цвета нельзя одевать на Новый год 2026?

Тотемное животное года любит яркость, а вот серые тона и старые вещи ей не нравится. Чтобы привлечь в новом году успех, рекомендуем обходить некоторые оттенки.

Изношенная и старая одежда

В новогоднюю ночь не стоит примерять вещи, в которых вы уже когда-то ходили. Чтобы начать жизнь с чистого листа – рекомендуется надеть новое платье или костюм. Огненная Лошадь хочет быть впереди, а старые вещи делают его менее заметным.

Черный и серый

Темные цвета глушат огненную энергию Лошади, поэтому в новогоднюю ночь лучше обойтись без черных или серых платьев. Вместо этого можно надеть яркое красное, золотистое или коричневое платье.



Черное платье не подходит для новогодней ночи / Фото Pinterest

Синтетическая одежда

Искусственная ткань всегда выглядит дешево, поэтому вместо синтетических платьев делайте ставку на натуральные материалы – шелк, хлопок или лен. Платья из шелка на Новый год выглядят просто безупречно.

Мешковатая или тесная одежда

Лошадь является очень подвижной тканью, поэтому слишком большая одежда будет мешать, а тесная – приведет к дискомфорту и ограничению движения. Специалисты советуют выбирать костюм, комбинезон или платье, которое идеально подойдет по размеру.

Издание In Journal рассказало, что в этом сезоне актуальны атласные, вязаные, кожаные, драпированные платья, а также платья в клетчатый принт. А еще в моде платья с объемными и драпированными рукавами, которые идеально подойдут для новогодней ночи.

Что надеть на Новый год?