В этой одежде нельзя встречать Новый год 2026: рискуете лишиться успеха
- Для встречи Нового года 2026 под покровительством Коричневой Огненной Лошади следует избегать серой и черной одежды, а также изношенных вещей.
- Рекомендуется выбирать одежду из натуральных материалов и соответствующего размера, а также яркие цвета, такие как красный, золотистый или коричневый.
К Новому году некоторые готовятся еще за несколько месяцев, изучая главные тренды. 2026 год пройдет под покровительством Коричневой Огненной Лошади, поэтому далее расскажем, что именно нельзя надевать, чтобы не отвлечь благосклонность животного.
Покровителем 2026 года станет Лошадь, поэтому нужно для празднования подобрать именно то, что ему нравится и отказаться от неудачных цветов, пишет 24 Канал.
Какие цвета нельзя одевать на Новый год 2026?
Тотемное животное года любит яркость, а вот серые тона и старые вещи ей не нравится. Чтобы привлечь в новом году успех, рекомендуем обходить некоторые оттенки.
Изношенная и старая одежда
В новогоднюю ночь не стоит примерять вещи, в которых вы уже когда-то ходили. Чтобы начать жизнь с чистого листа – рекомендуется надеть новое платье или костюм. Огненная Лошадь хочет быть впереди, а старые вещи делают его менее заметным.
Черный и серый
Темные цвета глушат огненную энергию Лошади, поэтому в новогоднюю ночь лучше обойтись без черных или серых платьев. Вместо этого можно надеть яркое красное, золотистое или коричневое платье.
Черное платье не подходит для новогодней ночи / Фото Pinterest
Синтетическая одежда
Искусственная ткань всегда выглядит дешево, поэтому вместо синтетических платьев делайте ставку на натуральные материалы – шелк, хлопок или лен. Платья из шелка на Новый год выглядят просто безупречно.
Мешковатая или тесная одежда
Лошадь является очень подвижной тканью, поэтому слишком большая одежда будет мешать, а тесная – приведет к дискомфорту и ограничению движения. Специалисты советуют выбирать костюм, комбинезон или платье, которое идеально подойдет по размеру.
Издание In Journal рассказало, что в этом сезоне актуальны атласные, вязаные, кожаные, драпированные платья, а также платья в клетчатый принт. А еще в моде платья с объемными и драпированными рукавами, которые идеально подойдут для новогодней ночи.
Что надеть на Новый год?
Чтобы задобрить Красного Огненного Коня, рекомендуют выбирать красные, бордовые, золотые и бронзовые цвета в одежде.
Ткани должны быть натуральными (шелк или бархат), а украшения – металлическими с красными камнями.
Частые вопросы
Какое животное является символом 2026 года?
Символом 2026 года является Лошадь - она является покровителем этого года, поэтому важно придерживаться ее предпочтений в выборе одежды для празднования.
Какие цвета не рекомендуется носить на Новый год 2026?
На Новый год 2026 стоит избегать черных и серых цветов - они глушат огненную энергию Лошади. Лучше выбрать яркие цвета, такие как красный, золотистый или коричневый.
Какая одежда не подходит для празднования Нового года 2026?
Для празднования Нового года 2026 не подходит изношенная и старая одежда, синтетическая одежда, а также мешковатая или тесная одежда - Лошадь ценит комфорт и натуральные материалы.