До Нового року дехто готується ще за кілька місяців, вивчаючи головні тренди. 2026 рік пройде під покровительством Коричневого Вогняного Коня, тож далі розповімо, що саме не можна одягати, щоб не відвернути прихильність тварини.

Покровителем 2026 року стане Кінь, тому потрібно для святкування підібрати саме те, що йому подобається й відмовитися від невдалих кольорів, пише 24 Канал.

Які кольори не можна одягати на Новий рік 2026?

Тотемна тварина року любить яскравість, а от сірі тони й старі речі їй не до вподоби. Щоб залучити у новому році успіх, рекомендуємо оминати деякі відтінки.

Зношений та старий одяг

У новорічну ніч не варто приміряти речі, в яких ви вже колись ходили. Щоб почати життя з чистого аркуша – рекомендовано одягнути нову сукню чи костюм. Вогняний Кінь хоче бути попереду, а старі речі роблять його менш помітним.

Чорний та сірий

Темні кольори глушать вогняну енергію Коня, тому в новорічну ніч краще обійтися без чорних чи сірих суконь. Натомість можна одягнути яскраве червоне, золотисте чи коричневе плаття.



Чорна сукня не підходить для новорічної ночі / Фото Pinterest

Синтетичний одяг

Штучна тканина завжди виглядає дешево, тому замість синтетичних суконь робіть ставку на натуральні матеріали – шовк, бавовну чи льон. Плаття з шовку на Новий рік виглядають просто бездоганно.

Мішкуватий або тісний одяг

Кінь є дуже рухливою тканиною, тому занадто великий одяг буде заважати, а тісний – призведе до дискомфорту й обмеження руху. Фахівці радять обирати костюм, комбінезон чи плаття, яке ідеально підійде по розміру.

Видання In Journal розповіло, що цього сезону актуальними є атласні, в'язані, шкіряні, драпіровані сукні, а також плаття в картатий принт. А ще в моді сукні з об'ємними та драпірованими рукавами, які ідеально підійдуть для новорічної ночі.

Що одягнути на Новий рік?