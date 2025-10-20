В каких цветах нельзя встречать Новый год 2026: это нужно знать
- Для празднования Нового года 2026 года под знаком Огненной Лошади не рекомендуется носить синий, голубой, белый, серый и черный цвета.
- Довершить новогодний образ можно красивой сумкой классических цветов или в неожиданных оттенках, таких как оливково-зеленый или ванильный белый.
С каждым днем мы все ближе к Новому году. Для тех, кто интересуется новогодней темой уже с октября, мы подготовили список цветов, которые не стоит надевать в новогоднюю ночь.
Астрологи уверены, что каждый цвет имеет свою энергетику, поэтому советуют избегать их в важные праздники, пишет 24 Канал. Говорят, что определенные оттенки способны привлечь успех в жизнь, другие же – отпугивают счастье и привлекают не совсем приятные события.
Читайте также В этой одежде нельзя встречать Новый год 2026: рискуете лишиться успеха
По восточному календарю, 2026 год пройдет под покровом Огненной Лошади. Год обещает выдаться активным и энергичным, но для того, чтобы животное было благосклонно к вам, стоит избегать нескольких цветов.
В каких цветах не стоит встречать Новый год?
Синий
Этот цвет конфликтует с огненной стихией и гасит ее, поэтому в новогоднюю ночь лучше ограничить выбор платьев или костюмов этого цвета. Чтобы не вызвать никаких конфликтов уже с начала года, лучше обратить внимание на те оттенки, которые нравятся животному.
Голубой
Светлый голубой оттенок ассоциируется с водой или холодом, поэтому астрологи рекомендуют его избегать. Голубые платья смотрятся очень красиво, но на Новый год все же стоит обходить этот оттенок.
Белый цвет
Цвет считается нейтральным и элегантным, но в год Огненной Лошади лучше заменить белый на трендовый молочный или оттенок сливочного масла.
В новогоднюю ночь лучше обходить белые платья / Фото Pexels
Серый
Платья в серых цветах могут выглядеть приглушенными и лишенными энергии. Такой цвет точно не подойдет на празднование Нового года, поскольку животное является энергичным и очень активным.
Черный
Новый год – это начало чего-то нового, поэтому лучше избегать темного оттенка, который в нашей культуре ассоциируется с трауром.
Довершить новогодний образ можно благодаря красивой сумке, пишет Who What Wear. В этом году в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.
Что надеть на Новый год 2026?
2026 год пройдет под знаком Красного Огненного Коня, символизирующего силу духа и быстрые изменения, а огненная стихия года обещает яркие эмоции и большие возможности.
Для празднования Нового года 2026 рекомендуются красный, оранжевый, золотой, медный, зеленый и желтый цвета, тогда как синие и голубые оттенки следует избегать.
Частые вопросы
Почему астрологи советуют избегать определенных цветов во время празднования Нового года 2026?
Астрологи считают, что каждый цвет имеет свою энергетику. Некоторые оттенки могут привлечь успех, тогда как другие - отпугивают счастье и привлекают не совсем приятные события. В частности, в год Огненной Лошади, астрологи советуют избегать цветов, которые конфликтуют с огненной стихией.
Какие цвета не рекомендуется носить в новогоднюю ночь 2026 года?
Не рекомендуется носить синий, голубой, белый, серый и черный цвета. Эти оттенки могут конфликтовать с энергетикой Огненной Лошади или ассоциируются с неподходящими символами, такими как вода, холод или траур.
Какие цвета астрологи советуют выбирать для празднования Нового года 2026?
Для празднования Нового года 2026 года астрологи рекомендуют выбирать красный, оранжевый, золотой, медный, зеленый и желтый цвета. Эти оттенки символизируют силу, энергию и большие возможности, что соответствует символике Красного Огненного Коня.