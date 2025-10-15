Забудьте о сухих и секущихся волосах: на помощь приходит зеленый чай
- Зеленый чай содержит катехины, полифенолы, витамины В и С, которые улучшают кровообращение и стимулируют рост волос.
- Тоник из зеленого чая не нужно смывать, и он делает волосы гладкими и менее ломкими.
Девушки любят находить интересные маски или тоники для волос, которые обеспечат прядям хороший блеск и красивый вид без ломкости. Вместо дорогого косметического средства можно воспользоваться зеленым чаем, который имеет прекрасный эффект на волосах.
Еще наши бабушки использовали зеленый чай в уходе за волосами, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Запаренные чайные листья хорошо очищает кожу головы и освежает волосы.
Какую пользу оказывает зеленый чай на волосы?
Листья зеленого чая содержат в своем составе катехины, полифенолы, витамины В и С. Вместе они стимулируют кровообращение кожи головы, улучшают питание фолликулов и ускоряют рост волос. Благодаря зеленому чаю пряди становятся крепче и меньше ломаются.
Чтобы сделать тоник из чая нужно заварить качественные зеленые листья. Горячей водой залейте рассыпной чай или в пакетиках. Настаивайте 5 минут, а потом дайте остыть. После основного мытья настой нужно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. Смывать чай не нужно.
Уже после первых нескольких раз результат будет заметен. Волосы станут гладкими, а пряди перестанут выглядеть тускло и сухо.
После мытья головы волосы нужно высушить и заплести на вечер в косу. Собранные волосы меньше подвержены ломкости и выпадению. Издание Cosmopolitan рассказало, что этой осенью в моду возвращается индийская коса, которая начинается с плетения на макушке.
Какой еще тоник является полезным для волос?
Обратите внимание на розмариновую воду, которая еще несколько месяцев назад покорила тикток. Она помогает остановить выпадение волос и улучшает их качество, стимулируя кровообращение в коже головы.
Для приготовления розмариновой воды нужны свежий или сушеный розмарин, вода и, по желанию, эвкалиптовое или жожоба масло, которое можно добавить для лучшего запаха.
