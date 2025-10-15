Дівчата люблять знаходити цікаві маски чи тоніки для волосся, які забезпечать пасмам гарний блиск та красивий вигляд без ламкості. Замість дорогого косметичного засобу можна скористатися зеленим чаєм, який має чудовий ефект на волоссі.

Ще наші бабусі використовували зелений чай в догляді за волоссям, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Запарене чайне листя добре очищує шкіру голови й освіжає волосся.

Яку користь має зелений чай на волосся?

Листя зеленого чаю містить у своєму складі катехіни, поліфеноли, вітаміни В і С. Разом вони стимулюють кровообіг шкіри голови, покращують живлення фолікулів та пришвидшують ріст волосся. Завдяки зеленому чаю пасма мають міцнішими й менше ламаються.

Щоб зробити тонік з чаю потрібно заварити якісне зелене листя. Гарячою водою залийте розсипний чай чи в пакетиках. Настоюйте 5 хвилин, а тоді дайте охолонути. Після основного миття настій потрібно нанести на шкіру голови й волосся по всій довжині. Змивати чай не потрібно.

Вже після перших кількох разів результат буде помітним. Волосся стане гладким, а пасма перестануть виглядати тьмяно та сухо.

Після миття голови волосся потрібно висушити й заплести на вечір у косу. Зібране волосся менше піддається ламкості й випадінню. Видання Cosmopolitan розповіло, що цієї осені в моду повертається індійська коса, яка розпочинається з плетіння на маківці.

Який ще тонік є корисним для волосся?