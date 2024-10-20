Выход на миллион: Зендея повторила культовый образ Шер, которому 52 года

Голливудская актриса Зендея, которая является одной из главных героинь фильма "Дюна" поразила невероятным выходом в откровенном и безупречном платье на ежегодной премии введения в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде.

Актриса любит привлекать к себе внимание на светских мероприятиях и красных дорожках, поэтому для очередного события решила сделать ставку на платье, которое напоминало образ Шер 1972 года, пишет Harper's Bazaar.

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Многие звезды любят повторять аутфиты за кумирами. Повторить культовые образы теперь куда эффектнее, чем надеть платье из кутюрной или новой коллекции. 28-летняя актриса "Эйфории" примерила платье, которое является данью наряду певицы Шер, которое она примерила еще 52 года назад. Платье не является одинаковым, но похожим, впрочем Зендея заметила, что вдохновлялась выходом исполнительницы.

Образ Зендеи

На красную дорожку Rocket Mortgage Fieldhouse актриса вышла в золотистом голом платье. Она выбрала для себя винтажное платье Боба Маки из коллекции 2001 года. Наряд обнажал грудь актрисы, полностью демонстрировал ее плоский живот и стройную талию.

Платье из полупрозрачной ткани обшито золотистыми и серебристыми нитями имело глубокий вырез на ноге. Зендея подчеркнули образ металлическими туфлями-лодочками на каблуках и белым пальто. Стилисты решили усовершенствовать выход благодаря длинным нарощенным волосам и ровному выпрямлению. Платье в стиле арт-деко было инкрустировано вручную маленькими блестящими бусинками и кристаллами.



Зендея в винтажном платье / Фото Getty Images

В 1972 году Шер надела почти идентичное платье от этого же дизайнера. Оно тоже имело длину макси и вырезы на талии. Шер предстала в этом платье с длинными волосами в хвосте. Образ знаменитости дополнили серьги-кольца и насыщенный макияж с акцентом на глазах.



Зендея повторила культовый образ Шер / Фото из твиттера

Что известно о Бобе Маки

Это известный американский модельер, который получил известность благодаря своим смелым, роскошным и экстравагантным образам для звезд Голливуда. Его наряды сочетает гламур, блеск и впечатляющие детали. Одной из самых известных его клиенток является певица Шер (Cher). Ее легендарные выходы часто вызывали фурор на красных дорожках и в телевизионных шоу.