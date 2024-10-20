Актриса любить привертати до себе увагу на світських заходах та червоних доріжках, тож для чергової події вирішила зробити ставку на сукню, яка нагадувала образ Шер 1972 року, пише Harper's Bazaar.

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Чимало зірок люблять повторювати аутфіти за кумирами. Повторити культові образи тепер куди ефектніше, ніж одягнути плаття з кутюрної чи нової колекції. 28-річна акторка "Ейфорії" приміряла плаття, яке є данині вбрання співачки Шер, яке вона приміряла ще 52 роки тому. Сукня не є однаковою, але схожою, втім Зендея зауважила, що надихалася виходом виконавиці.

Образ Зендеї

На червону доріжку Rocket Mortgage Fieldhouse акторка вийшла у золотистій голій сукні. Вона обрала для себе вінтажне плаття Боба Макі з колекції 2001 року. Вбрання оголювало груди акторки, повністю демонструвало її плаский живіт й струнку талію.

Сукня з напівпрозорої тканини обшита золотистими та сріблястими нитками мала глибокий виріз на нозі. Зендея підкреслили образ металічними туфлями-човниками на підборах й білим пальто. Стилісти вирішили вдосконалити вихід завдяки довгому нарощеному волоссю й рівному випрямленню. Плаття в стилі арт-деко було інкрустоване вручну маленькими блискучими намистинками та кристалами.



Зендея у вінтажній сукні / Фото Getty Images

У 1972 році Шер одягнула майже ідентичне плаття від цього ж дизайнера. Воно теж мало довжину максі й вирізи на талії. Шер постала в цій сукні з довгим волоссям у хвості. Образ знаменитості доповнили сережки-кільця та насичений макіяж з акцентом на очах.



Зендея повторила культовий образ Шер / Фото з твіттера

Що відомо про Боба Макі

Це відомий американський модельєр, який здобув популярність завдяки своїм сміливим, розкішним та екстравагантним образам для зірок Голлівуду. Його вбрання поєднує гламур, блиск та вражаючі деталі. Однією з найвідоміших його клієнток є співачка Шер (Cher). Її легендарні виходи часто викликали фурор на червоних доріжках і в телевізійних шоу.