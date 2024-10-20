Анджеліна Джолі у фільмі Пабло Ларраїна зіграла головну роль оперної співачки Марії Каллас, пише Lady 24. 49-річна голлівудська зірка вирішила приміряти на собі безсмертну класику – чорний костюм, який завжди є актуальним та не виходить з моди.

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Стильний образ Анджеліни Джолі

На червоній доріжці красуня з’явилася в класичному костюмі чорного кольору. Її аутфіт складався з жилетки, жакета та обтислих штанів.

Анджеліна вирішила додати образу сексуальності, тож розщепила нижні ґудзики жилетки й доповнила вихід чорними шкіряними чоботами з квадратним носком. Вбрання Джолі вирішила обрати від італійського бренду Dolce & Gabbana.

Знаменитість розпустила волосся, одягнула масивні золотисті сережки й підкреслила look ефектним макіяжем з акцентом на чорних очах та коричневих губах.



Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Акторка обрала для себе доволі строгий костюм, втім для розслабленішого образу обирайте для себе штани палаццо й доповнюйте образ кросівками. Красиво з жакетом та штанами завжди поєднуються туфлі-човники, слінгбеки чи чоботи на підборах. Жакет можете сміливо доповнювати іншими штанами, а до штанів підбирати різноманітний верх.

Незважаючи на простоту та лаконічність, чорний костюм є символом стилю, вишуканості та розкоші. Переваги чорного костюму в тому, що він легко поєднується з будь-яким вбранням, втім найцікавіше виглядають аутфіти з поєднанням білої сорочки чи блузи. Виріб з жакетом та штанами в чорному кольорі мають бути у гардеробі в усіх дівчат.