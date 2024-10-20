Анджелина Джоли в фильме Пабло Ларраины сыграла главную роль оперной певицы Марии Каллас, пишет Lady 24. 49-летняя голливудская звезда решила примерить на себе бессмертную классику – черный костюм, который всегда актуален и не выходит из моды.

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Стильный образ Анджелины Джоли

На красной дорожке красавица появилась в классическом костюме черного цвета. Ее аутфит состоял из жилетки, жакета и облегающих брюк.

Анджелина решила добавить образу сексуальности, поэтому расстегнула нижние пуговицы жилетки и дополнила выход черными кожаными сапогами с квадратным носком. Наряд Джоли решила выбрать от итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Знаменитость распустила волосы, надела массивные золотистые серьги и подчеркнула look эффектным макияжем с акцентом на черных глазах и коричневых губах.



Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Актриса выбрала для себя довольно строгий костюм, впрочем для более расслабленного образа выбирайте для себя брюки палаццо и дополняйте образ кроссовками. Красиво с жакетом и брюками всегда сочетаются туфли-лодочки, слингбэки или сапоги на каблуках. Жакет можете смело дополнять другими брюками, а к брюкам подбирать разнообразный верх.

Несмотря на простоту и лаконичность, черный костюм является символом стиля, изысканности и роскоши. Преимущества черного костюма в том, что он легко сочетается с любым нарядом, впрочем интереснее всего выглядят аутфиты с сочетанием белой рубашки или блузы. Изделие с жакетом и брюками в черном цвете должны быть в гардеробе у всех девушек.