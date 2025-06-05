Это самая популярная обувь лета на плоской подошве: она вам понравится

Каждый год дизайнеры удивляют чем-то интересным, поэтому в этом сезоне среди всей базовой обуви в тренды входят дырчатые балетки из рафии или пластика. Их уже активно носят мировые модницы, поэтому они имеют все шансы стать летним хитом.

Модных энтузиастов покорил тренд на интересную обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Выбирайте на лето плоскую обувь с силуэтом балеток в сочетании с дырчатой текстурой.

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Эта обувь является продолжением прошлогоднего ажиотажа вокруг сетчатых балеток, которые еще остаются с нами в моде.

Как выглядят трендовые летние балетки

Новая трендовая обувь – это гибрид между сетчатыми балетками и вязаными сандалиями. Дырчатые балетки идеально подходят для летнего сезона, поскольку изготовлены из материалов, которые прекрасно подходят в жару. Стильно выглядит обувь из рафии или из пластика.

Желейные балетки также является большим трендом этого сезона. Обувь из пластика создал бренд The Row, а затем за ним повторило еще множество магазинов. Легкие и воздушные модели могут нам напоминать обувь, которую мы когда-то носили в детстве. Желейные сандалии уже начали приобретать невиданную популярность среди молодежи.

Независимо от того, какую именно вы обувь выберете – из пластика, кожи или рафии, она считается самой популярной этим летом. Главное, чтобы оно имело дырки и нога могла дышать в жаркое время. Кроме того, весомым преимуществом является то, что они невероятно удобны.

Чаще всего девушки выбирают для себя черную обувь на плоской подошве, сочетая ее со штанами, юбками, платьями и любым другим летним нарядом.

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