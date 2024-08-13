Собирается в отпуск на месяц: жена бизнесмена из Дубая рассказала о своей роскошной жизни

Суди Аль Надак из Великобритании вышла замуж за богатого дубайского бизнесмена Джамала Аль Надака. Недавно женщина рассказала о том, что ее часто называют "золотоискательницей" из-за ее выбора мужа.

Действительно ли она выбрала его из-за финансов и что женщина рассказала о жизни с богатым мужчиной, читайте дальше.

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Как женщина живет с бизнесменом из Дубая

Суди регулярно делится новостями о своей роскошной жизни с партнером. В недавнем видео в тикток она ответила на критические комментарии по поводу ее отношений. Женщина спросила у зрителей не воспользовались бы они таким шансом на ее месте.

Как выглядит пара: смотрите фото

Есть только один правильный ответ на этот вопрос, и, девочка, тебе не нужно мне врать. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне очень жаль, но ты завидуешь, и, возможно, у тебя нет денег, но это не моя проблема,

– ответила она на все упреки.

Суди также бросила вызов тем, кто поспешил осудить ее образ жизни, заявив, что они могут сделать это только в том случае, если смогут взглянуть на себя без уныния. Вопреки некоторым мнениям, она утверждает, что не все люди страдают от неуверенности в себе. Женщина также поделилась, что с юных лет ей всегда внушали уверенность в себе.

Что женщина ответила на критику в соцсетях: смотрите видео

После своего откровенного признания она рассказала о планах, согласно которым они с мужем собираются совершить месячное путешествие по Европе в рамках обычного отдыха.

Они начнут его в Италии, где планируют сделать как можно больше покупок, а дальше имеют несколько вариантов маршрута.

По словам Суди, они с мужем всегда имеют большой багаж. Она говорит, что обычно они отправляются в путь с тремя-четырьмя чемоданами каждый, пополняя свою коллекцию по мере путешествия. Этот отпуск не будет исключением.