Что особенного она отыскала и как отреагировала на шокирующую находку, рассказываем далее.

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Женщина нашла невероятную вещь в комиссионном магазине

Пользовательница тикток @luckygirlthrift регулярно ищет выгодные предложения и интересные товары в комиссионных магазинах. И несмотря на то, что она уже неоднократно находила настоящие сокровища, недавнее открытие оставило ее в шоке.

В ролике, который девушка опубликовала в своем аккаунте, она показала, как перебирает вещи в одном из комиссионных магазинов, прежде чем остановиться на потрясающей джинсовой куртке.

Блогер восхищалась деталями одежды, когда осознала то, что, по ее словам, заставило ее "упасть на колени".

Как девушка нашла брендовую куртку: смотрите видео

Я внимательнее присмотрелась и поняла, что это не просто какая-то джинсовая куртка,

– говорит девушка, увеличивая изображение вшитой бирки, содержащей надпись Jean Paul Gaultier.

Она примерила наряд, и он идеально подошел. Поэтому, брендовая вещь обошлась ей в 15 долларов, тогда как на оригинальном сайте дизайнерская куртка стоит около 860 долларов.

Честно говоря, я все еще в шоке. Кто бы это пожертвовал?

– поделилась впечатлениями от находки девушка.

Ее видео набрало более 379 000 лайков всего за несколько дней, а один комментатор пошутил: "Ты в моем списке ограблений". Другие же просто отметили успех блогера. "Действительно счастливая экономная девушка", "Вы выиграли в лотерею", – писали люди.