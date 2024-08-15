Какие интересные вещи женщина таким образом приобрела на подарки ко дню рождения своего сына, рассказываем далее.

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Как женщина покупает подарки в благотворительных магазинах

Блогер Кара Вайолет любит находить интересности в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах и показывает свои находки в тикток. Недавно женщина поразила подписчиков, продемонстрировав гору подарков для своего семилетнего сына, которые нашла таким образом.

Я действительно превзошла сама себя в этот раз. Есть много всего, поэтому мы просто перейдем к обзору,

– сказала Кара в ролике.

Далее она показала зрителям запакованную защиту для скейтбординга со всеми этикетками всего за 9,95 фунтов стерлингов. Абсолютно новый, она утверждала, он стоил бы целых 25 фунтов стерлингов.

Кроме того, она продемонстрировала муравьиную ферму, которую купила за 3,50 фунтов стерлингов, набор для уличной магии за 2,50 фунтов стерлингов, игру для стрельбы шариком, микрофон X-factor – идеальный подарок для ее сына, который любит просматривать клипы с музыкального конкурса – его она приобрела всего за 8 фунтов.

Как женщина нашла подарки в комиссионном магазине: смотрите видео

Главный совет – всегда копаться в разделах с мелочами, потому что там я нашла воздушный шарик в форме цифры семь, огоньки "С днем рождения", свечу "7",

– добавила Кара.

Однако это еще не все ее находки. Женщина также приобрела на подарок топ с длинными рукавами “Чарли и шоколадная фабрика” за 3 фунта стерлингов, набор "Лего" за 5 фунтов стерлингов, кукол-марионеток за 2 фунта стерлингов, а также кучу книг.

Я даже не могу представить, сколько бы это стоило, если бы я не приобрел все это в комиссионных магазинах. Я чувствую себя немного самодовольной, я не собираюсь врать,

– поделилась блогерша.

Видео Кары собрало много комментариев и лайков в сети, большое количество зрителей было крайне удивлено ее удивительными находками.

"Ваши комиссионные магазины кажутся невероятными!", "Вы прекрасно поработали, так много подарков, он будет так счастлив", "Ты удивительная и находишь так много выгодных предложений", – писали люди.