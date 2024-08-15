Які цікаві речі жінка таким чином придбала на подарунки до дня народження свого сина, розповідаємо далі.

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Як жінка купує подарунки в благодійних магазинах

Блогерка Кара Вайолет любить знаходити цікавинки у комісійних магазинах та на гаражних розпродажах та показує свої знахідки у тікток. Нещодавно жінка вразила підписників, продемонструвавши гору подарунків для свого семирічного сина, які знайшла таким чином.

Я дійсно перевершила сама себе цього разу. Є багато всього, тому ми просто перейдемо до огляду,

– сказала Кара у ролику.

Далі вона показала глядачам запакований захист для скейтбордингу з усіма етикетками всього за 9,95 фунтів стерлінгів. Абсолютно новий, вона стверджувала, він коштував би цілих 25 фунтів стерлінгів.

Крім того, вона продемонструвала мурашину ферму, яку купила за 3,50 фунтів стерлінгів, набір для вуличної магії за 2,50 фунтів стерлінгів, гру для стрільби кулькою, мікрофон X-factor – ідеальний подарунок для її сина, який любить переглядати кліпи з музичного конкурсу – його вона придбала всього за 8 фунтів.

Як жінка знайшла подарунки в комісійному магазині: дивіться відео

Головна порада – завжди порпатися в розділах із дрібницями, тому що там я знайшла повітряну кульку у формі цифри сім, вогники "З днем ​​народження", свічку "7",

– додала Кара.

Однак це ще не всі її знахідки. Жінка також придбала на подарунок топ з довгими рукавами “Чарлі та шоколадна фабрика” за 3 фунти стерлінгів, набір "Лего" за 5 фунтів стерлінгів, ляльок-маріонеток за 2 фунти стерлінгів, а також купу книг.

Я навіть не можу уявити, скільки б це коштувало, якби я не придбав усе це в комісійних крамницях. Я почуваюся трохи самовдоволеною, я не збираюся брехати,

– поділилась блогерка.

Відео Кари зібрало багато коментарів та вподобань в мережі, велика кількість глядачів була вкрай здивована її дивовижними знахідками.

"Ваші комісійні магазини здаються неймовірними!", "Ви чудово попрацювали, так багато подарунків, він буде такий щасливий", "Ти дивовижна і знаходиш так багато вигідних пропозицій", – писали люди.