Сбросила почти половину веса: женщина похудела на 55 килограммов и показала невероятное перевоплощение
Источник:@xiouocey
Женщина продемонстрировала невероятное перевоплощение, похудев на 55 килограммов. Достичь такого результата ей удалось благодаря постоянным тренировкам.
Свой путь похудения и сверхсложные тренировки женщина показала в сети. Сейчас она активно развивает соцсети и вдохновляет других пользователей идти к телу своей мечты.
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Невероятное перевоплощение после похудения
Женщина в сети показала, как изменилась после похудения. Так, ее пиковый вес достигал 120 килограммов, однако женщина всегда мечтала о стройной фигуре.
Она начала активно заниматься спортом, выполнять несколько тренировок в неделю, чтобы достичь результата. В общем женщина похудела на 55 килограммов, однако для этого она приложила титанические усилия.
Как изменилась женщина после похудения: смотрите видео
В то же время женщина рассказала, что не стоит гнаться за быстрыми результатами. Наоборот, она рекомендует полюбить себя и идти к своей цели постепенно. По словам женщины, главной поддержкой на ее пути похудения был ее муж, который всегда подставлял свое плечо в сложные моменты.
Женщина похудела на 55 килограммов: смотрите видео
Говоря об изменениях в теле, женщина рассказала, что ей пришлось перенести несколько операций после похудения. Поскольку она имела обвисшую кожу, то перенесла несколько операций по ее удалению. Кроме того, в процессе похудения женщина постоянно делала массаж и увлажняла кожу, чтобы она оставалась упругой.