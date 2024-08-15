Сбросила почти половину веса: женщина похудела на 55 килограммов и показала невероятное перевоплощение

Женщина продемонстрировала невероятное перевоплощение, похудев на 55 килограммов. Достичь такого результата ей удалось благодаря постоянным тренировкам.

Свой путь похудения и сверхсложные тренировки женщина показала в сети. Сейчас она активно развивает соцсети и вдохновляет других пользователей идти к телу своей мечты.

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Невероятное перевоплощение после похудения

Женщина в сети показала, как изменилась после похудения. Так, ее пиковый вес достигал 120 килограммов, однако женщина всегда мечтала о стройной фигуре.

Она начала активно заниматься спортом, выполнять несколько тренировок в неделю, чтобы достичь результата. В общем женщина похудела на 55 килограммов, однако для этого она приложила титанические усилия.

Как изменилась женщина после похудения: смотрите видео

В то же время женщина рассказала, что не стоит гнаться за быстрыми результатами. Наоборот, она рекомендует полюбить себя и идти к своей цели постепенно. По словам женщины, главной поддержкой на ее пути похудения был ее муж, который всегда подставлял свое плечо в сложные моменты.

Женщина похудела на 55 килограммов: смотрите видео

Говоря об изменениях в теле, женщина рассказала, что ей пришлось перенести несколько операций после похудения. Поскольку она имела обвисшую кожу, то перенесла несколько операций по ее удалению. Кроме того, в процессе похудения женщина постоянно делала массаж и увлажняла кожу, чтобы она оставалась упругой.