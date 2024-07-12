Видео покорило сеть: женщина поделилась милым жестом, который сделал ее 98-летний сосед

Видео женщины, в котором она поделилась милым жестом от 98-летнего соседа, стало вирусным в тикток всего за несколько дней. Мужчина пришел поздравить ее после того, как она переехала в новый дом.

Что он сделал и почему видео с дедушкой получило невероятную популярность, рассказываем дальше.

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Как женщина поразила сеть милым видео

На видео, опубликованном в тикток американкой Келли Макдафф, можно увидеть, как женщина едва не плачет, когда показывает шоколадный торт с белой глазурью.

Мы только что переехали в новый дом, и мой 98-летний сосед принес торт, чтобы поздравить нас,

– рассказала она.

Как мужчина поздравил соседку: смотрите видео

Американка добавила, что муж живет в этом районе уже 52 года и "надеется, что нам здесь понравится так же".

Женщина также поделилась, что отблагодарила ответным жестом. Она принесла дедушке лимонный пирог на следующий день.

Благослови тебя, дорогая, я люблю лимонный пирог. Тебе не нужно было этого делать, но я рад,

– сказал дедушка в ответ на презент.

Как женщина отблагодарила дедушку: смотрите видео

Вернувшись домой Келли призналась, что очень счастлива была отблагодарить мужчину и познакомиться с ним поближе. Она даже призвала тех, кого так же поразил добрый жест дедушки, посетить своих соседей и угостить их сладким.