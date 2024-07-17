Была как из фильма ужасов: женщина показала изменения в ванной комнате после профессиональной уборки

Беспорядок может довольно быстро появиться в доме, поэтому иногда людям нужна небольшая помощь, чтобы вернуть жилье в лучший вид.

Одна женщина, которая зарабатывает на жизнь уборкой домов, взялась за то, что назвала самой сложной работой, с которой ей приходилось сталкиваться, – наведение порядка в ванной комнате для мамы и ее двух детей. Как изменилось пространство, рассказываем далее.

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Как женщина вернула ванной комнате красивый вид

Ясмин Ле Конт профессионально занимается уборкой, поэтому взялась за трансформацию комнаты для одной женщины и ее двух детей. Грязь накопилась по всей комнате, однако девушка говорит, что "невероятно гордится" собой и изменениями, которые ей удалось сделать.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Ясмин говорит, что чувствовала себя ошеломленной, когда начала выполнять уборку, но конечный результат получился действительно удивительным. Девушка показала в тикток, как до блеска отмыла стены, пол, раковину, душ, туалет и другие поверхности.

Как изменилась ванная после уборки: смотрите видео

В комментариях люди были поражены тем, какой сначала была ванная. Один человек сравнил состояние комнаты "до" с той, что была в одном из фильмов ужасов. Однако Ясмин призвала пользователей отнестись с пониманием, отметив, что женщине довольно трудно быть одинокой мамой двоих детей, и она была сознательной относительно того, что ванная комната требует внимания.

Вы не поверите мне, когда я вам это скажу, но этот туалет не пахнет плохо, вся эта ванная комната не пахнет,

– добавила девушка.

Чтобы вернуть комнате былую красоту, она использовала четыре средства для чистки ванной комнаты и одну полную бутылку отбеливателя. Ясмин призналась, что не использует отбеливатель часто, но когда дело доходит до глубокой очистки, это ее любимое средство.

Когда она закончила, ванная комната выглядела почти новой. Девушка показала отдельные части пространства, некоторые из которых просто блестели.

Комментаторы были восхищены таким результатом. "У вас очень доброжелательное отношение", "Представьте, какое облегчение почувствовала мама после этого. Молодец", "Девочка, ты замечательная! Делать это бесплатно и без осуждения – это так мило с твоей стороны", – писали люди.