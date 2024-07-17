Одна жінка, яка заробляє на життя прибиранням будинків, взялася за те, що назвала найскладнішою роботою, з якою їй доводилося стикатися, – наведення ладу у ванній кімнаті для мами та її двох дітей. Як змінився простір, розповідаємо далі.

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Як жінка повернула ванній кімнаті гарний вигляд

Ясмін Ле Конт професійно займається прибиранням, тож взялася за трансформацію кімнати для однієї жінки та її двох дітей. Бруд накопичився по всій кімнаті, однак дівчина каже, що "неймовірно пишається" собою та змінами, які їй вдалося зробити.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Ясмін каже, що почувалася приголомшеною, коли почала виконувати прибирання, але кінцевий результат вийшов справді дивовижним. Дівчина показала у тікток, як до блиску відмила стіни, підлогу, раковину, душ, туалет та інші поверхні.

Як змінилась ванна після прибирання: дивіться відео

У коментарях люди були вражені тим, якою спершу була ванна. Один чоловік порівняв стан кімнати "до" з тією, що була в одному з фільмів жахів. Однак Ясмін закликала користувачів поставитися з розумінням, зазначивши, що жінці досить важко бути самотньою мамою двох дітей, і вона була свідомою щодо того, що ванна кімната потребує уваги.

Ви не повірите мені, коли я вам це скажу, але цей туалет не пахне погано, вся ця ванна кімната не пахне,

– додала дівчина.

Щоб повернути кімнаті колишню красу, вона використала чотири засоби для чищення ванної кімнати та одну повну пляшку відбілювача. Ясмін зізналася, що не використовує відбілювач часто, але коли справа доходить до глибокого очищення, це її улюблений засіб.

Коли вона закінчила, ванна кімната виглядала майже новою. Дівчина показала окремі частини простору, деякі з яких просто блищали.

Коментатори були захоплені таким результатом. "У вас дуже доброзичливе ставлення", "Уявіть, яке полегшення відчула мама після цього. Молодець", "Дівчинко, ти чудова! Робити це безплатно і без осуду – це так мило з твого боку", – писали люди.