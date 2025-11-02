Как женщинам после 50 лет выглядеть моложе: хитрости макияжа, которые стоит знать
- Эксперт посоветовала использовать BB-крем вместо тональной основы для естественного вида и избежания подчеркивания морщин.
- Рекомендуется использовать натуральные цвета, нейтральные оттенки и мастерски растушевывать макияж для более молодого вида.
Женщины после 50 лет всегда стремятся хорошо выглядеть, поэтому кроме прически и наряда, советуем обратить внимание на макияж. Благодаря ему можно сделать вид значительно моложе.
Эксперт по красоте Велл Гарланд рассказала о нескольких проверенных советах, которые визуально уберут лишних лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Как выглядеть моложе благодаря макияжу?
ВВ-крем вместо тональной основы
Иногда женщины слишком много наносят на лицо тональную основу, поэтому она выглядит очень неестественно. Вместо нее лучше воспользоваться BB-кремом, чтобы кожа имела сияющий вид. После 50 лет морщины на лице уже достаточно заметны, а значительное нанесение тональной основы только подчеркивает их.
Натуральные цвета
Избегайте устаревших оттенков теней и цветов помад. Можно воспользоваться тоненькой подводкой для деликатного контура, а вот массивные стрелки могут сделать старше. Вместо четких контуров, помаду лучше наносить пальцами на губы, чтобы она имела естественный вид.
Нейтральные оттенки лучше всего подходят для женщин старшего возраста. Добавить свежести можно благодаря небольшому количеству кремовых румян.
Мастерство растушевки
Ключом к естественному макияжу является растушевка. Правильно подобранные кисти помогут равномерно распределить продукты, избегая четких линий или пятен. Научитесь кистями мягко растушевывать тональные средства и румяна. Таким образом макияж получится легким и профессиональным.
Неправильное очищение лица может способствовать ускорению старения кожи и ухудшению ее защитного барьера, пишет Real Simple. Рекомендуется использовать специальные средства для снятия макияжа, избегать агрессивных методов очищения, и обязательно увлажнять кожу после процедуры.
Что освежит образ женщин после 50 лет?
Осенние бьюти-тренды для женщин 50+ состоят из нескольких составляющих: плавный переход к седине, яркая помада, шоколадный маникюр, парфюмерные масла.
Яркие цвета помады и шоколадные оттенки маникюра являются актуальными трендами 2025 года, а парфюмерные масла становятся альтернативой традиционным спреям.
