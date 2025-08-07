В духах содержатся такие ингредиенты, которые на подсознательном уровне вызывают у них привлекательность, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Какие духи привлекают мужчин?
Euphoria Essence от Calvin Klein
Парфюм состоит из ноток малины, ежевики и белого шоколада. Запах однозначно понравится всем, кто любит сладкий аромат.
Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest
Roses De Chloé
Запах сочетает в себе все возможные цветы из розового сада, переплетаясь с ароматом бергамота и мускуса. Парфюм станет незабываемым для любого мужчины.
Парфюмы, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest
Mimosa & Cardamom от Jo Malone
В композиции парфюма присутствует запах меда, мимозы, кардамона и терпких сладостей. Аромат прекрасно подходит для холодных дней.
Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest
Eros Pour Femme от Versace
Парфюм способен привлечь взгляд каждого мужчины. Аромат состоит из калабрийского бергамота, граната и жасмина.
Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest
Miu Miu от Miu Miu
Аромат содержит запах ландыша, розы и жасмина. На теле парфюм раскрывается древесно-перечными нотками, оставляя после себя прохладный шлейф. Такой запах однозначно притянет мужчину.
Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest
