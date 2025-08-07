В духах содержатся такие ингредиенты, которые на подсознательном уровне вызывают у них привлекательность, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Какие духи привлекают мужчин?

Euphoria Essence от Calvin Klein

Парфюм состоит из ноток малины, ежевики и белого шоколада. Запах однозначно понравится всем, кто любит сладкий аромат.



Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

Roses De Chloé

Запах сочетает в себе все возможные цветы из розового сада, переплетаясь с ароматом бергамота и мускуса. Парфюм станет незабываемым для любого мужчины.



Парфюмы, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

Mimosa & Cardamom от Jo Malone

В композиции парфюма присутствует запах меда, мимозы, кардамона и терпких сладостей. Аромат прекрасно подходит для холодных дней.



Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

Eros Pour Femme от Versace

Парфюм способен привлечь взгляд каждого мужчины. Аромат состоит из калабрийского бергамота, граната и жасмина.



Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

Miu Miu от Miu Miu

Аромат содержит запах ландыша, розы и жасмина. На теле парфюм раскрывается древесно-перечными нотками, оставляя после себя прохладный шлейф. Такой запах однозначно притянет мужчину.



Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

