5 парфюмов, от которых мужчины теряют рассудок: имеют изысканный запах
- Мужчины часто привлекаются сладкими и мускусными ароматами, которые содержат ингредиенты, вызывающие привлекательность на подсознательном уровне.
- Среди популярных парфюмов: Euphoria Essence от Calvin Klein, Roses De Chloé, Mimosa & Cardamom от Jo Malone, Eros Pour Femme от Versace и Miu Miu от Miu Miu.
Некоторые ароматы являются для мужчин сильными афродизиаками. Мужские рецепторы распознают запахи иначе, чем женщина, поэтому композиции определенных парфюмов их буквально завораживают. Чаще мужчины любят вдыхать сладкий и мускусный запах, но есть другие ноты, которые их привлекают.
В духах содержатся такие ингредиенты, которые на подсознательном уровне вызывают у них привлекательность, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Какие духи привлекают мужчин?
Euphoria Essence от Calvin Klein
Парфюм состоит из ноток малины, ежевики и белого шоколада. Запах однозначно понравится всем, кто любит сладкий аромат.
Roses De Chloé
Запах сочетает в себе все возможные цветы из розового сада, переплетаясь с ароматом бергамота и мускуса. Парфюм станет незабываемым для любого мужчины.
Mimosa & Cardamom от Jo Malone
В композиции парфюма присутствует запах меда, мимозы, кардамона и терпких сладостей. Аромат прекрасно подходит для холодных дней.
Eros Pour Femme от Versace
Парфюм способен привлечь взгляд каждого мужчины. Аромат состоит из калабрийского бергамота, граната и жасмина.
Miu Miu от Miu Miu
Аромат содержит запах ландыша, розы и жасмина. На теле парфюм раскрывается древесно-перечными нотками, оставляя после себя прохладный шлейф. Такой запах однозначно притянет мужчину.
