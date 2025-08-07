5 парфумів, від яких чоловіки втрачають розум: мають вишуканий запах
- Чоловіки часто приваблюються солодкими та мускусними ароматами, які містять інгредієнти, що викликають привабливість на підсвідомому рівні.
- Серед популярних парфумів: Euphoria Essence від Calvin Klein, Roses De Chloé, Mimosa & Cardamom від Jo Malone, Eros Pour Femme від Versace та Miu Miu від Miu Miu.
Деякі аромати є для чоловіків сильними афродизіаками. Чоловічі рецептори розпізнають запахи інакше, ніж жінка, тому композиції певних парфумів їх буквально зачаровують. Частіше чоловіки люблять вдихати солодкий та мускусний запах, але є інші ноти, які їх приваблюють.
У парфумах містяться такі інгредієнти, які на підсвідомому рівні викликають у них привабливість, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
Які парфуми приваблюють чоловіків?
Euphoria Essence від Calvin Klein
Парфум складається з ноток малини, ожини та білого шоколаду. Запах однозначно сподобається всім, хто любить солодкий аромат.
Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest
Roses De Chloé
Запах поєднує в собі всі можливі квіти з рожевого саду, переплітаючись з ароматом бергамоту та мускусу. Парфум стане незабутнім для будь-якого чоловіка.
Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest
Mimosa & Cardamom від Jo Malone
У композиції парфуму присутній запах меду, мімози, кардамону й терпких солодощів. Аромат чудово підходить для холодних днів.
Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest
Eros Pour Femme від Versace
Парфум здатен привернути погляд кожного чоловіка. Аромат складається з калабрійського бергамоту, гранату та жасмину.
Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest
Miu Miu від Miu Miu
Аромат містить запах конвалії, троянди та жасмину. На тілі парфум розкривається деревно-перцевими нотками, залишаючи після себе прохолодний шлейф. Такий запах однозначно притягне чоловіка.
Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest
