Деякі аромати є для чоловіків сильними афродизіаками. Чоловічі рецептори розпізнають запахи інакше, ніж жінка, тому композиції певних парфумів їх буквально зачаровують. Частіше чоловіки люблять вдихати солодкий та мускусний запах, але є інші ноти, які їх приваблюють.

У парфумах містяться такі інгредієнти, які на підсвідомому рівні викликають у них привабливість, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Які парфуми приваблюють чоловіків?

Euphoria Essence від Calvin Klein

Парфум складається з ноток малини, ожини та білого шоколаду. Запах однозначно сподобається всім, хто любить солодкий аромат.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Roses De Chloé

Запах поєднує в собі всі можливі квіти з рожевого саду, переплітаючись з ароматом бергамоту та мускусу. Парфум стане незабутнім для будь-якого чоловіка.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Mimosa & Cardamom від Jo Malone

У композиції парфуму присутній запах меду, мімози, кардамону й терпких солодощів. Аромат чудово підходить для холодних днів.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Eros Pour Femme від Versace

Парфум здатен привернути погляд кожного чоловіка. Аромат складається з калабрійського бергамоту, гранату та жасмину.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Miu Miu від Miu Miu

Аромат містить запах конвалії, троянди та жасмину. На тілі парфум розкривається деревно-перцевими нотками, залишаючи після себе прохолодний шлейф. Такий запах однозначно притягне чоловіка.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

