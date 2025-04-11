Есть ароматы, которые считаются особенно сексуальными. Они с первых секунд влюбляют в себя, пишет 24 Канал.
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Какие женские ароматы обожают мужчины
Chanel Coco Mademoiselle
Какой женский парфюм очень нравится мужчинам / Фото Pinterest
Этот аромат сочетает цитрусовые ноты с цветочными и древесными, создавая впечатление элегантности и утонченности. Его часто называют настоящим символом женской привлекательности.
- Верхние ноты: апельсин, мандарин, бергамот, цветок апельсина.
- Средние ноты: турецкая роза, жасмин, мимоза, иланг-иланг.
- Базовые ноты: пачули, белый мускус, ваниль, ветивер, опопонакс, бобы тонка.
Yves Saint Laurent Black Opium
Какой парфюм купить, чтобы привлечь мужчину / Фото Pinterest
Теплый, сладкий и чувственный аромат с нотами кофе, груши и цитрусов. Это духи, которые часто ассоциируются со страстью.
- Верхние ноты: груша, кофе, лимон, бергамот.
- Средние ноты: жасмин, цветок апельсина.
- Базовые ноты: пачули, кедр, мускус.
Tom Ford Black Orchid
Какие есть духи с запахом орхидеи / Фото Pinterest
Насыщенный и богатый аромат с нотами орхидеи, черного перца и шоколада. Благодаря сочетанию нескольких оригинальных нот духи Black Orchid считаются очень страстными и соблазнительными.
- Верхние ноты: лимон, мандарин, бергамот, трюфель, иланг-иланг, гардения, черная смородина, жасмин.
- Средние ноты: орхидея, специи, гардения, лотос, иланг-иланг, жасмин.
- Базовые ноты: пачули, белый мускус, ваниль, ветивер, ладан, мексиканский шоколад, амбра, сандал.
Giorgio Armani Si Passione Laser Limited Edition
Варианты страстных ароматов / Фото Pinterest
Элегантный аромат с нотами розы, ванили и амбры. Он не зря считается очень женственным и роскошным.
- Верхние ноты: черная смородина, груша, розовый перец, грейпфрут.
- Средние ноты: роза, жасмин, ананас, гелиотроп.
- Базовые ноты: пачули, ваниль, кедр, амбервуд.