Є аромати, що вважаються особливо сексуальними. Вони з перших секунд закохують у себе, пише 24 Канал.
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Які жіночі аромати обожнюють чоловіки
Chanel Coco Mademoiselle
Який жіночий парфум дуже подобається чоловікам / Фото Pinterest
Цей аромат поєднує цитрусові ноти з квітковими та деревними, створюючи враження елегантності та витонченості. Його часто називають справжнім символом жіночої привабливості.
- Верхні ноти: апельсин, мандарин, бергамот, квітка апельсина.
- Середні ноти: турецька троянда, жасмин, мімоза, іланг-іланг.
- Базові ноти: пачулі, білий мускус, ваніль, ветівер, опопонакс, боби тонка.
Yves Saint Laurent Black Opium
Який парфум купити, щоб привабити чоловіка / Фото Pinterest
Теплий, солодкий і чуттєвий аромат з нотами кави, груші та цитрусів. Це парфуми, які часто асоціюються з пристрастю.
- Верхні ноти: груша, кава, лимон, бергамот.
- Середні ноти: жасмин, квітка апельсина.
- Базові ноти: пачулі, кедр, мускус.
Tom Ford Black Orchid
Які є парфуми з запахом орхідеї / Фото Pinterest
Насичений і багатий аромат з нотами орхідеї, чорного перцю та шоколаду. Завдяки поєднанню кількох оригінальних нот парфуми Black Orchid вважаються дуже пристрасними та звабливими.
- Верхні ноти: лимон, мандарин, бергамот, трюфель, іланг-іланг, гарденія, чорна смородина, жасмин.
- Середні ноти: орхідея, спеції, гарденія, лотос, іланг-іланг, жасмин.
- Базові ноти: пачулі, білий мускус, ваніль, ветівер, ладан, мексиканський шоколад, амбра, сандал.
Giorgio Armani Si Passione Laser Limited Edition
Варіанти пристрасних ароматів / Фото Pinterest
Елегантний аромат з нотами троянди, ванілі та амбри. Він не дарма вважається дуже жіночним і розкішним.
- Верхні ноти: чорна смородина, груша, рожевий перець, грейпфрут.
- Середні ноти: троянда, жасмин, ананас, геліотроп.
- Базові ноти: пачулі, ваніль, кедр, амбервуд.