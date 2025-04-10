Привітати близьку людину може бути важко. Адже це неймовірний спектр емоцій, який потрібно передати лише за допомогою слів. Якщо вам важко зізнатися сестрі чи брату у своїх ніжних почуттях, не засмучуйтесь. Оберіть з готових варантів привітання, що описує вашу любов, пише 24 Канал.

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Як привітати з Днем народження сестру

Дорога сестричко! Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю здоров'я, удачі, натхнення й безмежної радості. Нехай кожен твій день буде наповнений яскравими моментами, а твої мрії обов'язково здійсняться!

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Моя найкраща сестричко! Вітаю тебе з Днем народження! Нехай цей рік принесе багато нових можливостей, справжніх друзів і незабутніх вражень. Бажаю тобі завжди бути оточеною любов'ю та щастям!

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Дорога сестро! Бажаю тобі щастя, любові та тепла, а ще – віри в себе і свої сили. Ти заслуговуєш найкращого, тому нехай цей рік принесе лише позитивні зміни у твоєму житті!



Як привітати сестру з Днем народження / Фото Pinterest

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Моя маленька принцесо! Бажаю, щоб твій шлях був завжди освітлений любов’ю і удачею. Нехай всі твої мрії збуваються, а в серці панує гармонія і радість. Ти – справжня зірка!

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Сестричко, з Днем народження! Нехай цей день принесе тобі тільки найкраще: чудові емоції, гарних людей поряд і безмежне щастя! Ти – найкраща, і я пишаюся тим, що ти моя сестра!

Як привітати з Днем народження братика

Дорогий брате, з Днем народження! Бажаю тобі нескінченної радості, удачі в кожному кроці та сил для досягнення всіх цілей. Нехай цей рік принесе багато щасливих моментів і справжніх перемог!

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Вітаю, брате! Бажаю тобі завжди залишатися таким же впертим, сміливим і позитивним. Нехай серце твоє буде спокійним, а душа наповнена гармонією. Успіху тобі в усьому!

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Дорогий брате, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя, здоров'я, удачі в усіх починаннях і здійснення всіх мрій. Нехай цей рік принесе лише радість, а кожен день буде наповнений позитивом і новими можливостями. Дякую, що ти завжди поруч – ти справжня опора та підтримка!



Що сказати брату як привітання на День народження / Фото Pinterest

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Брате, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю тобі бути завжди на висоті, не зупинятися на досягнутому та шукати нові горизонти для розвитку. Нехай життя буде сповнене яскравих емоцій та великих перемог!

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Брате, з Днем народження! Бажаю тобі, щоб цей рік був наповнений яскравими подіями, новими можливостями та чудовими людьми поруч. Нехай щастя не покидає тебе, а удача завжди буде на твоєму боці!

Лайфхак! Набагато приємніше звучать персоналізовані привітання. Тому замість слів "сестра" та "брат" ви можете вставити ім'я вашої рідної людини.