Дзеркало у багатьох асоціюється з містикою, пише 24 Канал. До того ж дзеркало часто використовували для різних ритуалів.

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Дехто навіть не задумується над тим, що символізує ця річ й дарують на день народження чи іншу святкову подію, але так робити не варто, оскільки дзеркало має погану енергетику, тому близьким його дарувати точно не варто.

Чому не можна дарувати дзеркало

Дівчата можуть дарувати подругам красиве дзеркало й косметику до нього, однак якщо дзеркало опиниться в руках однієї людини, то автоматично вбере в неї свою енергетику, а потім буде впливати на життя того, кому цю річ подарували.



Дзеркало дарувати на день народження не можна / Фото Pexels

Згідно зі стародавніми повір’ями, дзеркало може метафорично вкрасти в людини її вроджену красу. Після такого подарунка людина пошкодить лице – отримає гематому, опік чи поріз, тому дзеркало краще не приймати ні від кого.

До речі! Існують прикмети, згідно з якими не варто дарувати певні речі на свята, оскільки вони не несуть нічого доброго. Що саме не можна купляти рідним та близьким – читайте в нашому матеріалі.

Дзеркало використовують для ворожіння, тому якщо ця річ подарована, то може накликати в життя біду. Щоб не переживати по погані наслідки, можна річ відкупити в дарувальника за символічну ціну. Додатково дзеркало можна очистити від сторонньої енергетики струменем чистої води чи за допомогою свічки.