Одна вещь на лето, которая улучшит любой образ: рекомендация стилиста

Несколько лет назад, когда в моду ворвался стиль Old Money, все были без ума от костюмной жилетки, которая добавляла образу особого шика. Стилисты советуют сочетать эту вещь не только с брюками, но и любым другим низом.

Жилет – это универсальная вещь гардероба, которая быстро придает образу элегантности, изысканности и дороговизны, пишет 24 Канал со ссылкой на Grazia. Летом жилет идеально подходит к различным случаям – от офисных выходов до прогулок с друзьями.

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С чем носить модную жилетку?

Чтобы чувствовать себя в стиле Old Money, жилетку стоит носить в тон с брюками палаццо. А вот для расслабленных образов можно подобрать различные фасоны джинсов, бермуды, юбки, шорты и тому подобное. Для тех, кто хочет воссоздать эстетику нулевых, стоит сочетать жилетку с брюками капри.

Жилетка хорошо стилизуется с туфлями или босоножками на каблуках, шлепанцами, вьетнамками и балетками. В этом году в моду вошли сапоги до колен, поэтому можно их добавить даже к летним образам, довершив ими комбинацию жилетки и короткой юбки.

В моде классический черный, белый, молочный, серый цвет и все возможные пастельные оттенки. Если вам уже надоели майки и футболки, то именно жилет сможет разнообразить аутфит и придать ему изюминку.

Приталенные удлиненные жакеты хорошо сочетаются с брюками-сигаретами или шелковой юбкой в длине макси. А еще жилеты есть свободные, трикотажные или на завязках. В гардероб можно добавить даже несколько вариантов этого верха, чтобы иметь возможность каждый раз создавать новый образ.