Каждая деталь наряда звезд на Met Gala тщательно продумана. Стилисты не только создают образ, в соответствии с выбранной темой бала, их задачей также является отражение индивидуальности селебрити, пишет 24 Канал.

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Какие бьюти-тренды показали на Мет Гала

  1. Минималистичный макияж

Минималистичный макияж, который лишь подчеркивает естественную красоту сейчас в моде. Особое внимание в таком случае стоит уделить именно контурингу. Чем четче черты лица, тем лучше.

  1. Бордовые ногти


Образы звезд на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Ногти цвета бордо никогда не выходят из моды. Это классический вариант, который прекрасно подойдет для тех, кто не боится ярких акцентов в образе.


Как выглядела Деми Мур на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Очень стильно выглядят именно длинные ногти в цвете бордо. Форма, при этом, не имеет никакого значения.

  1. Прическа в стиле старого Голливуда


Образ Дженны Ортеги на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Сразу несколько звезд выбрали для себя прически в этом стиле. Это и неудивительно, ведь такая укладка выглядит очень элегантно.


Какие прически будут в тренде в 2025 году / Фото Getty Images

Причесок такого типа есть масса. Главная их особенность – устойчивость. Дело в том, что правильно сделанная укладка такого типа может держаться целый день.